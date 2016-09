O metro de Londres fala galego

Aínda que non se coñece a data exacta na que o Reino Unido comenzará a súa desconexión da Unión Europa a causa do Brexit e os seus efectos na sociedad británica, hai algúns exemplos nas illas británicas que tratan de contrarrestar os efectos negativos do resultado do referéndum do pasado mes de xuño.



A empresa pública encargada do transporte de Londres, Transport in London, vén de publicar en Youtube unha campaña de lavado de cara na que apela ao carácter aberto e cosmopolita da capital británica. O anuncio, que se encadra na campaña London is open impulsada polo alcalde Sadiq Khan para contrarrestar a mensaxe antiemigrande do Brexit reforza a idea da capital británica como un dos puntos que máis oposición presentan ao 'si' que amosaron as furnas no referéndum.



O exemplo máis cercano foi a manifestación que percorreu as principais rúas de Londres e na que cerca de 40.000 personas -segundo a organización- protestaron contra a desconexión forzada polo Brexit. Con cartaces e bandeiras da UE, miles de cidadáns, moitos deles non británicos, marcharon dende a zona de Park Lane, no centro da cidade, ata a praza do Parlamento.



O anuncio de Transport in London, presentado en sociedade hai sete días, está protagonizado por unha chea de empregados de distintas nacionalidades da empresa pública de transporte. Entre a ducia de traballadores que repiten a idea da campaña atópase unha moza galega que, no segundo 25 repite: "Londres está aberta para todos".











Dez datos que non coñecías do metro de Londres

Actualmente existen untotal de 11 liñas e 270 estacións. De ese total, 29 están na marxe sur do Támesis.

A rede do metro de Londres ten 402 kilómetros e 1.100 millóns de viaxes rexistrados anualmente.

A menor distancia entre dúas estacións é de 300 metros entre Leicester e Covent Garden.

A viaxe máis longa se pode facer nunha liña, é de 54,9 km na central (de color vermella) entre o Occidente Ruislip e Epping.

Estación Angel ten a escaleira mecánica máis longa de Europa Occidental, cunha lonxitude total de 60 metros.

O metro de Londres cada ano o equivalente a 90 viaxes de ida e volta entre a Terra ea Lúa.

O logotipo, un círculo vermello atravesado por unha franxa azul apareceu por primeira vez en 1908. O avión, designado por Harry Beck , foi impreso en 1933.

Uns 175.000 londinenses durmían á noite no metro para se protexer dos bombardeos alemáns.

En 1969, a raíña Isabel tomou o metro por primeira vez no seu reinado, con motivo da apertura da liña Vitoria.

Estímase que medio millón de ratos que viven actualmente no metro

Estas son algunhas das cifras máis importantes do metro de Londres, que hai dous anso cumpría 150 anos: