El suicidio de una joven cuyo exnovio subió vídeos sexuales a la red conmociona a Italia

La Justicia italiana abrió una investigación para indagar si hubo inducción al suicidio en la muerte de Tiziana Cantone, una joven italiana que se quitó la vida el pasado martes ahorcándose en el sótano de su casa después de que vídeos suyos con contenido sexual se publicaran en internet.

Es el desenlace final de una historia que comenzó en 2015, cuando Cantone descubrió que una serie de vídeos de contenido sexual en los que ella aparecía se habían filtrado y subido a diversas páginas web y redes sociales. Aunque la Justicia le reconoció su derecho a eliminar el rastro en internet dejado por esos vídeos, fue condenada a pagar una elevada suma a varios sitios que los difundieron.

"Sobre la muerte de Tiziana hemos abierto un sumario por inducción al suicidio", dijo el fiscal jefe de la Fiscalía de Nápoles Norte, Francesco Greco.

La joven, natural de Nápoles, era hija del responsable de un bar y se había grabado practicando sexo en distintos vídeos que posteriormente, sin ella saberlo, habían sido enviados por su expareja y difundidos en la red. La publicación de estas grabaciones provocó que Cantone fuera foco de burlas e insultos continuados e incluso fueron la razón de que perdiera el trabajo.

La mujer, de 31 años, quedó sumida entonces en la angustia y la depresión, según las mismas informaciones, que la llevó hasta a intentar cambiar su identidad y a abandonar Nápoles.

"Mi hija había intentado quitarse la vida otras dos veces. No conseguía liberarse de esta historia", contó la madre a los investigadores, según recogen los medios locales. Según la declaración de su madre todo comenzó cuando la joven se fue a vivir con su entonces pareja en el verano de 2014. Un año más tarde volvió a la casa familiar y le contó como su ya ex pareja la había obligado a grabar varios vídeos manteniendo relaciones sexuales con otros hombres. "Su pareja no estaba presente durante esas relaciones pero encontraba placer en ver a Tiziana con otros hombres", explicó la madre. "En mi opinión los vídeos fueron publicados por su pareja para obligarla a estar con él", dijo.