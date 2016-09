El "WOS Festival" llena Santiago de experiencias alternativas hasta el domingo

El "WOS Festival" inició su tercera edición ayer en Santiago, donde permanecerá hasta el domingo. Este evento defiende una visión amplia de la cultura alternativa y de vanguardia. Con la música como motor principal, pero con una clara vocación multidisciplinar.

La Cidade da Cultura acogió ayer los encuentros con entrada libre "Sold Out!: Novas Estratexias Tecnolóxicas Aplicadas os Eventos Culturais" y "Festivais 2.0: Creatividade y Risco na Xestión Cultural" que reunieron a representantes de L.E.V. Festival, Semibreve, Festival Sinsal y Milhões de Festa.

Los encargados de poner el broche de oro a la primera jornada fueron los norteamericanos Thee Oh Sees en la terraza de la Fundación Granell de Compostela.

El festival continúa hoy a las 16.00 horas en la Cidade da Cultura con el encuentro "Novos medios, novas realidades: Innovación audiovisual e o seu impacto na industria cultural", que contará con la presencia de Dvein, Espada y Santa Cruz y Bermudas Land, con Rafa Fidalgo como moderador; y a las 18.00 horas una charla con Simeon Coxe (de Silver Apples). En la sala Numax, a las 20.00 horas, se proyectará la película "One more time with feeling" y a partir de las 21.00 horas la Fundación Sgae acogerá los conciertos de Moura, Dead Meadow y Silver Apples.