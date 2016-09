'Charlie Hebdo' indigna a Italia con una viñeta del terremoto

Las tragedias humanas no deberían ser objeto de humor. Sin embargo, los responsables de 'Charlie Hebdo' no lo ven así y han publicado una cruel viñeta sobre el terremoto que asoló hace unos días la localidad italiana de Amatrice. El 'chiste' no solo ha indignado a Italia, sino también a las redes sociales, que han cargado duramente contra la revista satírica francesa.



En la polémica viñeta se ve a dos heridos y una montaña de escombros entre la que se ven restos humanos. Sobre cada dibujo se puede leer un tipo de pasta diferente: "macarrones con de tomate", "macarrones gratinados" y "lasañas". El seísmo causó la muerte de 290 personas.





This is so sad. How can you joke about a tragedy that killed more than 300 people? #CharlieHebdo pic.twitter.com/3CzyQSPokR