Suiza, el último rival de España antes de viajar a Rusia

La selección española de fútbol disputará este domingo (21.00 horas/Cuatro) en el Estadio de la Cerámica de Villarreal (Castellón) ante Suiza, el primero de sus dos amistosos antes de afrontar el Mundial de Rusia y que se presenta exigente por el perfil del rival, también presente en la cita que da comienzo en poco más de semana y media.

En 13 días, España hará su debut mundialista de la fase de grupos en la localidad rusa de Sochi ante la actual campeona de Europa, Portugal, pero antes los hombres de Julen Lopetegui probarán sus sensaciones ante el habitualmente rocoso combinado suizo y, ya en suelo ruso, ante un oponente más modesto como Túnez.

La selección española lleva trabajando con tranquilidad desde el pasado lunes y de los 23 elegidos por Lopetegui, únicamente se ausentarán en la localidad castellonense el capitán Sergio Ramos, Isco Alarcón y el lesionado Dani Carvajal, tres teóricos titulares fijos que dejarán su sitio a otros compañeros.

De este modo, este amistoso ante Suiza no servirá para poder ver el que podría ser el once ante Portugal y el seleccionador tendrá que decidir si pone ya en liza a los otros ocho que parten con más opciones de salir de inicio ante los campeones de Europa o realiza alguna probatura, aunque no se espera que, fiel a lo que ha realizado durante su etapa, haya ninguna 'revolución'.

Oportunidad para Odriozola



Carvajal sigue trabajando para recuperarse a tiempo y este choque debería ser una oportunidad para el joven Odriozola que ya sustituyó al madrileño con brillo en el partido ante Albania de Alicante en octubre, mientras que la menor carga de minutos de Nacho Fernández le podría hacer jugar al lado de Gerard Piqué en el centro de la defensa.

En el centro del campo, no se esperan demasiadas sorpresas. Busquets, que se perdió los dos anteriores amistosos, volverá a coger el timón y Andrés Iniesta, que inicia su despedida del combinado nacional, Koke Resurrección y David Silva también se perfilan fijos, por lo que quedaría ocupar el hueco destinado en teoría a Isco, que podría ser para Thiago.

Arriba, comenzará también el 'casting' para ser el delantero para el debut, carrera para la que parte con ventaja Diego Costa por delante de Rodrigo Moreno e Iago Aspas, que aguardan su oportunidad para seguir mostrando sus virtudes ante un rival que no ha encajado en sus últimos cuatro amistosos.

España seguramente será dueña del balón ante una Suiza con un estilo diferente, pero rocosa, física, competitiva y eficiente en los últimos años, lo que le ha permitido clasificarse para su cuarto Mundial seguido. De hecho, de las últimas ocho grandes citas internacionales, sólo faltó a la Eurocopa de 2012, y se plantará en Villarreal como actual sexta del ranking mundial, dos puestos por delante de los de Lopetegui.



Posibles alineaciones



España: De Gea; Odriozola, Piqué, Nacho, Jordi Alba; Busquets, Koke; Iniesta, Thiago, Silva; y Diego Costa.

Suiza: Sommer: Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodríguez; Behrami, Zakaria; Shaquiri, Dzemaili, Embolo; y Seferovic.

Árbitro: Istvan Kovacs (RUM).

Estadio: La Cerámica.

Hora: 21.00/Cuatro.