La afición pide un plantel a su altura

La afición celeste consideraría "un desastre" la marcha de Iago Aspas del Celta este verano. Sin embargo la preocupación por tal posibilidad varía, desde los que opinan que será muy difícil que algún equipo pague los 40 millones de euros estipulados en la cláusula de rescisión del delantero moañés hasta los que se muestran sumamente preocupados. Todos ellos, sin excepción, piden abiertamente al Celta que arme un equipo a la altura de su estrella.

"Me preocupa no, lo siguiente. Tengo pánico a que se vaya. Si no es por él, esta temporada no seguimos en Primera. Así de claro. Que se quede dónde está, a ver si podemos recuperar a Borja Iglesias y, con Maxi, ya no nos hacen falta más delanteros", señala Reyes Álvarez, de la peña Terra Celeste.

José Méndez, presidente de la peña Arbo y la Federación de Peñas, abunda en esta idea: "Por supuesto que me preocupa. Y muchísimo. Tal como ha ido esta última temporada su marcha sería un golpe durísmo. Es lo peor que nos podía pasar."

Otros se muestran más tranquilos. "Yo creo que las posibilidades de que Iago salga son pocas. Tiene una cláusula alta, es un jugador que no ha funcionado cuando no ha estado en Vigo, tiene ya una edad y eso en las direcciones deportivas pesa mucho", indica David Penelas, de Bendita Condena.

Javier Vaz, de Centolos Celestes, apunta, por su parte, que la calidad del próximo proyecto del Celta va a condicionar la decisión del futbolista. "Él ha dicho que su continuidad dependería del proyecto que arme el Celta, de que sea ambicioso. Y me preocuparía su marcha porque significaría que el club no tiene preparado un proyecto ambicioso", dice.

Y Belermo Dios, de Carcamáns, y César Rodríguez, de Lío en Río comparten su opinión. "Me preocupa más que Iago no vea un proyecto convincente para él y esté dispuesto a irse que algún equipo venga a pasar la cláusula, dice Rodríguez. "Creo que está contento aquí, aunque eso sí, lo que pide es tener un equipo a su altura", apunta Belermo Dios.