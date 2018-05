'Muslona', el hit de Glitch Gyals tras 'Cómeme el dónut', eliminado de 'Factor X'

Jirafa Rey y La Pili regresaron a 'Factor X' después de su viral hit 'Cómeme el dónut'. Los concursantes volvieron a demostrar su gran sentido del espectáculo y generaron las risas tanto del jurado como del público con la canción 'Muslona'.

En esta ocasión no tuvieron la misma fortuna y quedaron eliminados del programa. Xavi Martínez consideró que los concursantes no merecían una silla en el 'talent show' a pesar de "defender una causa maravillosa", señalando que debía ser honesto con la profesión.

Sin embargo, Risto Mejide no entendió la decisión. "Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien en una actuación", reconoció.