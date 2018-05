Santos ve "linchamiento político" a Iglesias y Montero por su chalé y Villares lo tacha de "contradicción"

"Quiero manifestar todo mi apoyo y todo el cariño del mundo a Pablo e Irene. No doy crédito a tal campaña de acoso y derribo. No pensé ver en mi país, y en política, cosas tan vergonzosas. No pensé que los cargos políticos tuviésemos que exponernos a estos casos de linchamiento púlbico por osar hacer política en un proyecto con las ideas y las propuestas de Podemos". Con este arranque la líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos, se posiciona en las redes sociales a favor de Pablo Iglesias e Irene Montero, envueltos en la polémica por la compra de un chalé de 600.000 euros.

"No puedo ni imaginar el calvario que debe sentirse con una persecución mediática y política de este calibre", sostiene Carmen Santos, quien tiene claro que "esto no va de comprar una casa grande, pequeña o mediana. Esto va de dirigentes que no se venden, que no roban y que tienen derecho a planificar una vida como quieran honrodamente". "Esto molesta y preocupa a las élites", agrega la responsable del partido morado en Galicia.

Santos sostiene que "pese a quien pese, y por muy poderosos sean los que tratan de impedirlo, el cambio en este país llegará de la ano de personas decentes y honestas".

La líder de Podemos Galicia compara las críticas a Iglesias y Montero mientras "se intentan ocultar" casos de corruptos y especuladores.