CLUB FARO | Rodríguez: "A historia dos galegos non ten parangón con ningún país do mundo"

"A historia dos galegos non ten paragón con ningún país do mundo" asegura o xornalista de FARO, Salvador Rodríguez. Avalan a súa afirmación os testemuños de 23 galegos e galegas practicamente descoñecidos pero cunha vida sobranceira no entramado da historia mundial, que o escritor investigou e reportaxeou para o xornal decano. Agora constitúen o corpus literario da súa última obra, "Historias de galegos extraodinarios" aínda que, como o autor precisa, tamén podería titularse "Historias extraordinarias de galegos". Presentado polo xornalista e columnista de FARO, Ánxel Vence, Salvador Rodríguez foi entrevistado pola xornalista e directora de "Belagua Ediciones", Edurne Baines no Club FARO.

A obra de Rodríguez, que Vence define como un "desfile de asombros e felicidades", motivou o seu prólogo. "Pola súa propia natureza, o galego é alguén que se sae do común", ironizou Vence. E destacou a vida de dúas mulleres reseñadas no libro: a única e primeira muller almirante da armada española, Isabel Barreto -nacida en Pontevedra en 1565- e que capitaneou buques de foraxidos na procura de novas terras; e Juana Maseda, que se enrolou na guerrilla de Fidel Castro, logo de partir dunha aldea de Lugo, para rematar na súa casa cando o comandante chegou ao poder na illa.

Logo da introducción, un dos casos que máis emocionou ao autor -e tamén a editora- foi o do derradeiro supervivinte do "Baleares", Andrés Leonardo Martínez, que pasou máis de 30 anos buscando sen éxito a algún compañeiro do afundimento da súa fragata pero que aínda así, volveu ao mar. Da charla con Baines saíron anécdotas curiosas. Salvador Rodríguez comenzou a pescudar nesa historia con motivo do 75 aniversario do afundimento e logrou contactar co supervivinte aos 98 anos. "Lembraba a historia minuto a minuto", recoñeceu o autor.

"Atopas a un galego ata na Guerra do Vietnam", indicou Rodríguez -escritor de "traballos xornalísticos" ("non son historiador")-, sobre o médico compostelán Argimiro García Granado, que formou parte dun continxente sanitario enviado a Vietnam tras un acordo en 1966 asinado entre Franco e o presidente de EE UU, Lyndon B. Johnson. Estaba xa curtido o galeno, xa que cando chegou a Go Cong, -rexión do delta de Mekong-, xa atendera en Stalingrado. De tódolos xeitos, aquela sería a última guerra de García Granado, da que saiu con vida, ascendido a coronel no Hospital Militar de Tenerife en 1973.

Hai outros personaxes nos relatos de Salvador Rodríguez, como o documentalista mexicano, Demetrio Bilbatúa, con raigames en Vigo, onde a súa familia foi represaliada. "Chegou ao cumio como productor de cine e televisión en México; que gozou da total confianza do presidente mexicano, ó que gravaba en todos os actos",asegurou, pero que sempre lamentou a ausencia da súa nai, artífice da salida cara ó exilio mexicano.

Tamén reseña Rodríguez ao fotógrafo de Carlos Gardel, o galego José María Silva. "Coñeceu a Gardel por razóns profesionais pero, antes da súa primeira visita por Europa, foi a que lle fixese as fotos da promoción, o que ocorreu tamén previa a súa xira por EE UU de Gardel. É de entender, que ao cantante gustábanlle as fotos do galego. Tamén é obra de Silva a soada imaxe do chapeu, aínda que o autor nunca cobro dereitos de autor.

O volume contén 23 historias protagonizadas por galegos, a maioría descoñecidas ou moi pouco coñecidas. Algunhas están dedicadas a un personaxe en concreto e outras falan dun colectivo. Son historias como a de María Sarmiento, que aparece no cadro As Meninas de Velázquez e que naceu en Ponteareas; Luís, alcumado o 'Princesa de Borbón', un coruñés que se vestía de muller para roubar aos homes aos que seducía; Isabel Barreto, a pontevedresa que navegou polos mares do Sur; o mago Waldemar, que actuou ante o mismísimo emperador de Xapón.

"Contar historias sempre foi o meu obxectivo e en Galicia hai tantas historias por contar e personaxes que foron chegando polos máis variados medios...", recoñeceu Rodríguez. Iso si, nunha das repostas a Baines, declarou que non quixo facer "un libro de triunfadores".

Ademais, houbo un guiño ao futuro. O autor da portada do libro, Xulio Formoso, é outro 'galego extraordinario' pero a súa historia aínda non foi contada nas páxinas do libro. O que si avanzou Salvador Rodríguez foi a historia de Víctor Moscoso, un galego que chegou a EE UU con 5 anos e chegou a converterse nun relevante debuxantes do cartelismo hippie de San Francisco e ata a ilustrar a portada do álbum dunha mítica banda con cantante galego.