Gemelas a pares en Porriño

El Godoy Maceira Porriño es una gran familia. Nunca mejor dicho después del debut en el primer equipo de las gemelas Marta y María Groba, que jugaron su primer partido con las 'mayores' en la vuelta de la Copa de la Reina ante el Base Villaverde. Se da la casualidad de que en el equipo ya había otra pareja de gemelas, Gemma y Nuria, que llegaron al club siendo cadetes. Además, Alba y Andrea Dapena, que se llevan dos años de diferencia, compartieron vestuario hasta hace poco; Babi Cerqueira por su parte tiene a su hermana en el Mecalia (Ana).

Si un día en la grada del Municipal de O Porriño le parece que ve doble, tranquilo. No es así. En el Godoy Maceira se da una particularidad muy especial. Juegan dos parejas de gemelas. Dos.

Nuria y Gemma Martínez disputan su cuarta temporada con el primer equipo, aunque llegaron al club siendo "cadetes de primer año", recuerda Abel Estévez, entrenador y presidente en el Godoy Maceira. Marta y María Groba son juveniles y también juegan en el filial de Primera Autonómica. Pero en el partido de vuelta de la Copa de la Reina, en el que el Godoy Maceira selló su pase a la fase final del torneo, las dos hermanas tuvieron la oportunidad de debutar con el primer equipo.

Las hermanas Groba seguirán con el equipo juvenil, que "es segundo y tiene opciones de ir al Campeonato de España" y con el filial. También entrenarán algún día a la semana con el primer equipo. "Si trabajan bien al final nosotros siempre le damos la oportunidad a la gente de casa, que lleguen al primer equipo para nosotros siempre es una gran alegría", dice el técnico.

Gemma y Nuria Martínez son de origen catalán, pero afincadas en Tui desde que eran muy pequeñas. "Estábamos en esa etapa de buscar el deporte que verdaderamente te gusta y, por lo tanto, tuvimos que pasar por muchos como el fútbol, atletismo, natación, incluso baile, pero el que verdaderamente nos llamó la atención fue el balonmano", indica Gemma. "Empezamos siendo muy pequeñas, en las actividades extraescolares de los Maristas de Tui", apunta Nuria. "Después de probar varios deportes, fue Gemma la que me metió en el balonmano", dice Nuria.

"Nos arrastraron mucho las compañías, ya que todas nuestras amigas fueron a balonmano y yo arrastré a mi hermana", confirma Gemma. "En el Tui tengo muy buenos recuerdos, grandes compañeras y experiencias, pero teníamos que ver hacia el futuro y buscar un equipo donde pudiéramos tener proyección y ese equipo era el Porriño", apunta.

Así que empezaron siendo cadetes en la base del Balonmano Porriño. "Siempre fueron a selecciones gallegas desde que empezaron aquí en Porriño", dice el entrenador. "Nuria es central y Gemma puede jugar en cualquier puesto de segunda línea, extremo o pivote. Se compenetran bien. Sobre todo cuando eran juveniles, cuando se juntaban eran jugadoras muy peligrosas y siguen siéndolo", prosigue.

"Es algo peculiar compartir cancha con mi hermana, porque con verla a los ojos ya sé lo que me está pidiendo y eso, a la hora de jugar, genera una ventaja", reconoce Gemma.

"En las categorías inferiores teníamos mucha complicidad; de hecho, nos entendíamos solo con la mirada. Pero ahora no es lo mismo porque también jugamos en posiciones diferentes o incluso no coincidimos en el campo", apuna Nuria. "En lo demás, no nos parecemos para nada. Mi hermana es muy fuerte y se le da genial defender cosa que a mí no, yo soy más de iniciar el juego y hacer asistencias".

Ambas vivieron con emoción el debut de Marta y María Groba con el primer equipo. "Yo lo vio desde la grada, pero mi hermana coincidió con ellas en la pista. Fue muy gracioso porque me recordó al primer debut nuestro en esa categoría", rememora Nuria.

"Lo hicieron muy bien para debutar, en nuestro debut estábamos desorientadas ya que se nota un gran salto de categoría además juegas con compañeras nuevas", apunta Gemma. Los nervios son algo que también recuerdan las hermanas Groba de su debut. "Las sensaciones fueron buenas, con algo de nervios, pero creo que ayudó que jugáramos en casa. Saber que íbamos a debutar en el primer equipo en el club en que llevábamos jugando desde pequeñas fue algo muy bonito", dice María Groba.

"Marta y María son de Ponteareas y empezaron en las escuelas con seis años. Tuvieron una hermana que jugó también con nosotros hasta su época juvenil y han pasado por todas las categorías del club, desde prebenjamines hasta ahora. Estamos muy contentos con su trabajo", analiza Abel Estévez.

"Ya es complicado de que los dos hermanos gemelos practiquen el mismo deporte como para que, además, coincidan en el mismo equipo dos pares", dice María Groba sobre la peculiaridad de que haya dos parejas de hermanas gemelas en el equipo.

"No creo que nos compenetremos de forma especial jugando pero al estar siempre juntas puede haber ocasiones en las que nos entendamos mejor", dice su hermana Marta. "Las dos somos primera línea y que creo que nos compenetramos mejor a la hora de jugar porque sabemos cómo juega cada una y nos entendemos mejor. A mí me definiría como una jugadora rápida y que le gusta defender. Mi hermana sabe leer bien el juego y lanza bien desde fuera", dice María.

"El día del debut con el primer equipo estaba muy nerviosa porque era la primera vez que jugaba en la categoría. Sentí mucha ilusión, porque siempre vamos a ver los partidos de división de honor", dice Marta, que comparte más aficiones como su hermana: "A las dos nos gusta mucho bailar y cantar, aunque no se nos da muy bien", dicen al unísono.