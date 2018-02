La imitación de Joaquín Reyes de Puigdemont: "¡Qué dura es la vida en el exilio!"

'El Intermedio' ofreció este martes la esperada imitación de Joaquín Reyes de Carles Puigdemont. Por fin pudimos ver el 'sketch' que se ha hecho famoso porque el cómico estuvo a punto de ser detenido por varios policías cuando les alertaron de que el expresidente de Cataluña se encontraba en un parque de Madrid.

"¡Qué dura es la vida en el exilio! Aunque en realidad es un Interrail", dice el falso Puigdemont, que se autodenomina "el Gandhi con pelazo". "A los españolistas chorras no les gusta ninguna de las soluciones que propongo", asegura.



Joaquín Reyes y su imitación de Puigdemont. Vídeo: La Sexta/El Intermedio

La imitación casi le cuesta la detención a Reyes el pasado jueves 22 de agosto. Los hechos tuvieron lugar en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz, que alberga miniaturas de los más conocidos monumentos de varias capitales europeas. Allí se encontraba rodando Reyes para su sección del programa de El Gran Wyoming.

Entonces, un vecino de avanzada edad que le había visto envuelto en esteladas llamó al 091 alertando de la presencia del expresident fugado. El anciano confundió al actor con el político independentista gracias al gran trabajo de caracterización.

Hasta el lugar llegaron seis agentes, que se acercaron al humorista para identificarle. Cuando les dijo que era Joaquín Reyes y vieron todas las cámaras y a los productores, se tomaron con humor el malentendido y abandonaron el lugar. La grabación siguió sin problemas.

Por la noche, el humorista apareció junto a Wyoming para comentar la jugada. "Estábamos grabando una de mis parrafadas manchegas, y veo que los del equipo se quedan como gatos de escayola", comenzó Reyes explicando la reacción de sus compañeros ante la llegada de la policía. "Entonces me giro y veo seis agentes, que la verdad es que venían 'despacico'. O no les hacía especial ilusión detener al expresident, o se olían la tostada de que eso no era lo que había dicho el vecino", añadió el cómico, con su característico tono de humor.

Después Wyoming le preguntó a ver qué le diría al vecino que le denunció, a lo que Reyes contestó: "yo le diría a ese héroe anónimo que ha hecho muy bien. Si veo a un hombre con abrigo y una bufanda amarilla paseando solo, sin mucho que hacer, ¡que denuncie!".