Los 10 lecciones de moda de la 080 Barcelona Fashion

La semana de la moda catalana siempre supone un soplo de aire fresco en el mundo de la moda. Lejos de los convencionalismos y formalismos de otras pasarelas, la 080 Barcelona Fashion es una cita que aúna talentos noveles, propuestas arriesgadas y con mucho argumento detrás, originalidad y tendencias renovadas. Este año, una vez más con el Recinto Modernista de Sant Pau como escenario, diseñadores como Custo, Miriam Ponsa, Pablo Erroz y Brain and Beast confirmaron que el próximo invierno hay una serie de mandamientos a cumplir para poner a punto el armario: rendirse a los materiales nobles, a la sastrería para hombres y mujeres -con la pana como elemento estrella-, a los vestidos de fiesta llenos de brillos, a las camisetas y sudaderas con mensajes, reivindicativos o de declaración de intenciones, y a la piel en todas sus variantes. Estas son las 10 lecciones de moda que envía desde la pasarela la semana de la moda de la ciudad condal.

01 Las faldas de terciopelo de Brain and Beast. Cortas, con banda de letras y en colores ponibles. Son perfectas para combinar con camisetas o sudaderas en las citas más casual, o con camisas o tops especiales para la noche..

02 Los vestidos "glitter" de Custo. Para los eventos que se avecinan o para las citas más festivas, los vestidos llenos de brillos del diseñador catalán son ideales. Cortos, a media pierna, con escote pico, con transparencias, sin mangas o con ellas? hay mil opciones..

03 Las camisetas con mensaje de Oscar León. "No hay espacio para el odio", "Cuento los días para verte", "Todo es principio y final"? son algunos de los textos que aparecen en las camitas de Oscar León. Un básico que dará mucho que hablar y que encaja a la perfección en los estilismos más sport..

04 Los pantalones de Txell Miras. Los pantalones de Txell Miras. Ajustados en la parte baja de las piernas y con volumen en la zona de las caderas. Aptos para muchas siluetas, los pantalones tipo "baggy" o con pinzas son un imprescindible que sigue sobreviviendo temporada tras temporada..

05 Los trajes de pana de Pablo Erroz. Este invierno ya ha pisado con fuerza, pero la pana ha venido para quedarse. En trajes de aires masculinos, en cazadoras, en abrigos o en faldas. Es uno de los tejidos obligatorios para el año que viene..

06 Las sudaderas trampantojo de Krizia Robustella. Con etiquetas pintadas, imágenes del mundo infantil y colores vivos. Así son las sudaderas que se llevarán el próximo invierno. Palabra de Krizia Robustella.

07 El look indio de Miriam Ponsa . Con la India y Gandhi como fuente de inspiración, la diseñadora apuesta por un look de aires masculinos, con los cuadros como grandes protagonistas, lleno de volúmenes redondeados, tejidos naturales y capas en movimiento; reinterpretando el sari y convirtiéndolo en una pieza urbanita. Un look ideal para los días de frío.

08 La sastrería y las bufandas XL de Mans Concept. Con la sencillez como bandera, los trajes de esta firma joven se postulan como los favoritos de los hombres, tanto para la oficina como para los eventos de ocio. Chaquetas de un botón y cruces originales, blaiser clásicas con pantalones por debajo o por encima de la rodilla, parches de inspiración americana y un complemento básico: bufandas XL.

09 El plumeti multicolor de Lidia Aguilera. Delicado, de aires boho, con cierta inspiración country y, en definitiva, "mucho rollo". Así es el material estrella de la colección de Lidia Aguilera. Un aliado perfecto para los eventos más especiales del próximo invierno..

10 Los abrigos de piel de Mietis. Multicolor, de corte motero y con alguna pincelada del uniforme militar. Las prendas de abrigo de Mietis convierten el invierno en una eterna primavera, así que son la pieza ideal para darle luz a tus looks más básicos..