"Lo triste de este caso es la poca comunicación ente Policía y Fiscalía, que se negaban a su puesta en libertad, y la judicatura que no se lo tomó muy en serio. En este tipo de grandes narcotraficantes no es posible su rehabilitación. Desde prisión, y tenemos sentencias suficientes, siguen trabajando y organizando los cargamentos". Así valora el magistrado José Antonio Vázquez Taín, uno de los mayores expertos del narcotráfico en Galicia, la nueva detención de Sito Miñanco como uno de los grandes capos de Europa.

El juez lamenta que la evolución de las penas por tráfico de cocaína "hayan pasado de más de 15 años a penas de 7 a 9 años para los grandes cargamentos" lo que facilitó que la excarcelación de los antiguos narcos coincidiera con la de los últimos en caer , y un nuevo repunte del tráfico. Alerta del gran movimiento de estupefacientes que se produce aunque sea de forma poco visible. "La cocaína entra por Galicia como en los mejores tiempos. Menos mal que en esta ocasión la Policía ha podido demostrarlo, porque sino parece que no se mueve droga y la sociedad no es consciente de ello".

En su opinión el tráfico de cocaína en Galicia sigue siendo un problema serio: "Este fenómeno cada vez que se investiga, cada vez que se apoya a las fuerzas antidroga con medios, como ha ocurrido en el caso de Miñanco con la Audiencia Nacional, se ven resultados".

Vázquez Taín apunta que corresponde al legislador valorar las penas, pero añade que Policía, Fiscalía y Justicia "no pueden dejar de estar encima del tema" y no basta con acordarse cada siete u ocho años. "Es necesaria la reinserción y hay que aplicar el derecho penitenciario, pero no queda más remedio que ver a los narcos en la cárcel y controlarlos. Hay que evitar que delincan desde prisión. No podemos pensar que la Policía exagera. Hay que estar encima de los narcos. Nunca dejaron de traficar, la experiencia está ahí", concluye.