Emre Mor: "Tengo que espabilarme porque sé que llegará mi momento"

Emre Mor (Copenhague, 24 de julio de 1997) se ha armado de paciencia para intentar triunfar en LaLiga, después de un paso efímero por el Borussia Dortmund, al que llegó como promesa emergente del fútbol europeo tras despuntar con su zurda y velocidad para el desborde en el Nordsjælland danés y en la selección de Turquía durante la última Eurocopa. En sus primeros cinco meses en Vigo, el fichaje estrella del Celta el verano pasado (14 millones de euros) no ha tenido continuidad en el equipo ni fortuna. Admite, que la lesión en el tobillo que sufrió en Las Palmas ha retrasado su adaptación. Sin embargo, confía en sus aptitudes para el fútbol y en su actitud para mejorar los conceptos defensivos que le exige Unzué. A pesar de aparecer más en la Copa que en LaLiga (533 en total), el futbolista turco-danés no se ha planteado una cesión en esta ventana de invierno: "Tengo que espabilarme porque sé que llegará mi momento", señala en la primera entrevista que concede desde que se comprometió con el equipo vigués hasta 2022. En Gran Canaria vivió la cara y la cruz: marcó en su primera titularidad y se dañó un tobillo.

- ¿Qué tal su estancia en Vigo?

- Muy bien, cada vez mejor. Cuando vienes a un nuevo país, al principio resulta difícil, pero creo que me puedo acostumbrar. Me siento muy bien.

- ¿Cinco meses en el Celta dan para mucho?

- Al principio te tienes que acostumbrar a muchas cosas nuevas, pero ahora pienso y siento que me puedo adaptar perfectamente cada día.

- ¿Se están cumpliendo las expectativas que tenía para el Celta?

- Todo el mundo espera que te adaptes rápidamente cuando llegas a un nuevo club, pero a veces lleva más tiempo porque es un nuevo país y un nuevo equipo. Pero estoy satisfecho porque la gente cree en mí y yo, también, y llegará el momento adecuado.

- ¿Qué le pide Unzué en los entrenamientos?

- Que tengo que mejorar algunas cosas: en defensa y algunos detalles en el juego ofensivo. Pero éste es el mejor lugar para aprender y tengo mucho tiempo para conseguirlo. Y la gente cuando cree en ti, aprendes; y tú quieres aprender, así que...

- ¿Y en los partidos?

- La mayor parte del tiempo me pide que haga mi juego, eso es lo que se me dice.

- Unzué señalaba sobre usted en una rueda de prensa que mentalmente tenía que cambiar de dinámica. ¿Está de acuerdo con la opinión del técnico?

- Sí, tengo que cambiar alguna cosa para mejorar. Probablemente pueda mejorar alguna cosa más y cambiar mi actitud. Por supuesto, hay cosas que cambiar.

- ¿Cuesta entender el sistema de juego del Celta?

- Sí, por supuesto. A cada equipo que vas te lleva tu tiempo entender su sistema de juego y la forma en la que el entrenador quiere que juegues, pero aprenderé y espero que sea mucho mejor jugador.

- Lo colectivo en el juego del Celta prima sobre lo individual. ¿Es ahí dónde más le cuesta adaptarse?

- No creo que haya nada difícil que aprender. Simplemente te lleva tiempo y tienes que mejorar en el entrenamiento y aprender lo máximo posible, pero no creo que sea difícil. Te lleva tiempo porque hay muchos detalles. No solo es jugar al fútbol.

- ¿Es muy diferente a lo que estaba acostumbrado en Dinamarca o en Alemania?

- Sí. En Dinamarca es mucho más fácil. La Liga allí no es tan grande como la española o la alemana. Pero lo que se me pide aquí no es mucho más difícil que en el Borussia Dortmund.

- ¿Es duro el proceso de adaptación?

- Por supuesto, es mucho más difícil cuando empiezas en una nueva Liga y en un nuevo país. Por supuesto, lleva tiempo. A veces es duro, pero cuando lo sabes y estás preparado, es solo cuestión de tiempo. Cada día es un nuevo paso hacia la dirección adecuada y creo que todo irá bien.

- ¿En ese proceso de aprendizaje ha recibido ya algún elogio de Unzué?

- No, no.

- Tras ser titular en Las Palmas y marcar un gol, ¿esperaba jugar más?

- Probablemente sí, si no me hubiera lesionado, pero esto es fútbol. Marqué el gol, pero me lesioné y es normal que lleve más tiempo volver al equipo titular. Habrá nuevas oportunidades en las que pueda jugar más, pero esto es fútbol y hay que mirar hacia delante. Hubiese sido todo diferente si no hubiera estado de baja. Los otros jugadores lo están haciendo bien, así que le mostraré al entrenador que lo sé hacer mejor. Esto lleva su tiempo, pero creo en mí mismo.

- En ese sentido, ¿está decepcionado?

- Por supuesto. Al llegar al club iba todo bien, estaba feliz pero me llegó ese percance en el tobillo. El fútbol es así, tengo que espabilarme porque también sé que llegará mi momento en el Celta.

- ¿Creyó que sería todo más fácil tras su actuación en el estadio de Gran Canaria?

- Sí, por supuesto. Si en tu primer partido como titular marcas y ganas 2-5, crees que continuará todo igual, pero me lesioné y fue un momento terrible.

- Se perdió tres partidos por el esguince en el tobillo. ¿Fue duro comenzar de nuevo?

- Cuando va todo por la buena dirección y luego te lesionas y tienes que volver a empezar es muy duro, por supuesto. Pero esto es lo que también hace ser fuerte a un jugador; y si lo miras de cara al futuro, seré más fuerte todavía. Eso es la experiencia.

- La baja por lesión, ¿fue el peor momento que ha vivido hasta el momento en el Celta?

- No sé si es exactamente el peor momento que he pasado en el Celta, no lo sé, pero lo pasé mal.

- ¿Y cuál ha sido el mejor?

- Sin duda, cuando marqué el gol en Las Palmas.

- ¿Le está resultado más difícil de lo esperado hacerse con la titularidad en el Celta?

- No veo nada difícil o imposible. Solo tengo que aprender y escuchar bien lo que me dice el entrenador. Por supuesto, tengo aptitudes para jugar todos los partidos.

- ¿Se ha arrepentido en algún momento de haber fichado por el Celta?

- No.

- ¿Tuvo tentaciones de marcharse cedido al abrirse este mercado en el mes de enero?

- No.

- ¿Qué aspectos del juego del Celta le cuesta asimilar más?

- Probablemente, defender.

- Unzué le suele utilizar por el extremo derecho, a pie cambiado. ¿Le gusta más jugar ahí que por la izquierda?

- Me gusta mucho más jugar por la banda derecha, pero a veces el entrenador me pide que juegue por la izquierda y es lo que tengo que hacer y lo haré lo mejor posible, pero en la derecha me siento más cómodo.

- ¿Ve al Celta con opciones de clasificarse entre los seis o siete primeros de LaLiga?

- No quiero mirar tan hacia adelante, tan lejos. Espero que sí, aunque quizás lo tendré más claro tras el próximo partido.

- Este domingo juegan en Anoeta ante el rival que les ganó en el estreno de Liga. ¿Espera un partido complicado en San Sebastián?

- No lo sé porque no me he enfrentado antes a la Real Sociedad.

- ¿Cree que puede formar un buen dúo de ataque con Aspas?

- Sí, creo que sí. Cuando nos comprendamos mejor en el campo podremos hacerlo muy bien jugando juntos.

- Se ha enfrentado ya a Messi y a Cristiano Ronaldo, ¿quién le parece mejor?

- Sin comentarios.

- ¿Mantiene en la carcasa del teléfono móvil la foto con Cristiano Ronaldo?

- La gente siempre pregunta quién es mejor: Messi o Cristiano Ronaldo. Creo que la gente debería de disfrutar de los dos porque unas veces lo hace mejor uno y otras, el otro. Y yo no pienso quién es el mejor sino en disfrutar de ambos futbolistas.

- ¿Qué jugador del Celta le ha sorprendido?

- Uf. ¿Sorprendido?, no lo sé.

- ¿Le gustan tanto los coches como a Aspas?

- Sí, aunque la gente piense que quiero mostrar que tengo mucho dinero, pero no es nada de eso. Me gustan los coches y los enseño.

- ¿Cuántos coches tiene?

- Dos.

- ¿Ha ido a correr con ellos a algún circuito, como hace Aspas?

- No, yo no. Iago Aspas es un poquito loco (risas).

- ¿Qué es lo que más le llamó la atención de Vigo?

- Que a cualquier sitio que vayas, la gente te reconoce.

- ¿Y lo que más le gusta?

- Que el entrenador creyera en mí.

- ¿Qué nota se pondría de las veces que ha jugado en el Celta?

- No quiero hacerlo. Lo podré hacer cuando haya jugado veinte partidos. Ahora no podría hacerlo.

- ¿Hace autocrítica?

- Por supuesto que hago autocrítica, todo el mundo puede mejorar, incluso en conceptos defensivos.