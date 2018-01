Los últimos tres años, los más calurosos en la Tierra desde que hay registros

Los tres últimos años han sido los más cálidos registrados hasta la fecha y el ritmo del calentamiento planetario constatado durante este periodo es "excepcional", advirtió este jueves la ONU.



"Ya ha sido confirmado que los años 2015, 2016 y 2017, que se inscriben claramente en la tendencia del calentamiento a largo plazo provocado por el aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, son los tres años más cálidos hasta ahora registrados", anunció la Organización Meteorológica Mundial (OMM), una agencia especializada de la ONU.





With continuing warming from greenhouse gas emissions, global average temperature in 2017 was 1.1°C above the pre-industrial era. Only 2016 was warmer (+1.2°C) because of combination of #ElNiño and #climatechange, 2017 was warmest non #ElNiño year on record #StateofClimate pic.twitter.com/AbLNZeIrwi