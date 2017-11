Harry y Meghan: amor, deseo y tristeza

El 27 de noviembre han presentado oficialmente su compromiso el príncipe Harry y Meghan Markle. En la entrevista de 20 minutos de duración no cabían más miradas cómplices, sonrisas, bromas y gestos de aprobación entre ellos y respuestas dirigidas hacia la pareja en lugar de hacia la periodista; en definitiva, una entrevista muy dulce a dos enamorados. Esto es lo que hemos podido comprobar todos. Pero vayamos un poco más al detalle, analizando algunos de los momentos más llamativos desde el punto de vista de la comunicación no verbal.

Lo primero que me gustaría destacar es que ha sido una entrevista bastante amable y distendida. Pero los nervios se dejaban ver de vez en cuando, sobre todo en Meghan.

- Ha apretado la mandíbula en diferentes momentos (por ejemplo, min. 12'45). Éste es un indicador de tensión.

- Meghan no ha cambiado de postura en los 20 minutos que ha durado la entrevista. El príncipe Harry, sin embargo, ha empezado más rígido y, a mitad de entrevista ha cruzado la pierna. En este sentido, he de decir que ese cruce de piernas, con la parte interna de la pierna enfocando a Meghan es revelador acerca de lo bien avenidos que están. Os pongo las dos posturas del príncipe.



- Por último, para comentar la tensión (normal, por otro lado) de Meghan, debemos fijarnos en las manos. Permamecen durante toda la entrevista con las manos entrelazadas. En algunos momentos, podemos ver cómo se aprietan las manos; es decir, están con tensión. Pero es relevante que, si bien el príncipe Harry deja suelta la mano que no está próxima a su prometida, su derecha, Meghan busca constantemente el contacto con Harry, no sólo con la mano que está a su lado, su mano derecha, sino también con la izquierda.



Y ahora os comento algunos momentos interesantes de la entrevista. No son los únicos, pero sí los que más me han llamado la atención.

- Min. 1'59: mientras recuerdan su primer encuentro, Harry muerde su labio inferior al vez que Meghan utiliza el eje visual de seducción; es decir, le mira a la boca. Durante toda la entrevista, la joven hace un abundante uso de este eje, mirando, en numerosas ocasiones, directamente la boca su prometido. Éste es un buen indicador de deseo por la otra persona. Por su parte, el hecho de que el príncipe Harry se muerda los labios es un indicador de que está midiendo las palabras. Seguramente, no nos quiere decir todo lo que pasó en esa primera cita, lo cual, por otro lado, es más que lógico.



- Min. 4'29: Aquí están hablando de la forma en que fueron conociéndose, alejados de los focos mediáticos. Y se producen unas expresiones sutiles en el rostro de Meghan. En este punto, debemos entender el contexto: aunque se trate de una entrevista amable, más o menos distendida, evidentemente, no están siendo entrevistados como dos enamorados simplemente, sino como miembros de la Casa Real inglesa. En este sentido, procuran medir sus reacciones para no resultar estridentes y por tanto, incoherentes con la imagen de la Casa Real. Una expresión sutil es una expresión que dura muy poquito y que se produce en una parte sólo del rostro, no es completa. En este caso, podemos ver cómo se elevan la comisuras de la boca de la joven, muy rápido y varias veces. Está conteniendo una sonrisa, que finalmente acaba apareciendo.

- Min. 7'50: en el momento en la periodista le pregunta a Meghan por su raza, ésta acaricia su pelo hacia atrás. Acariciar el pelo fijándolo detrás de la oreja puede ser un indicador de la búsqueda de la verbalización más adecuada ("a ver cómo digo esto de la mejor forma posible"). Evidentemente, es una pregunta complicada y debe dar una respuesta que no decepcione a su nuevo entorno. De hecho, se puede ver al príncipe Harry visiblemente afectado por este tema, con varias tensiones en la comisura (síntoma de malestar o molestia), y, cuando ella despeja finalmente la respuesta a esta pregunta incómoda, vemos cómo Harry recupera la sonrisa (min. 8'26). "Lo ha conseguido, ha contestado perfectamente".

- Min. 8'52: Harry está explicando las tareas que va a desempeñar su prometida. Su gesticulación se vuelve más aparente, más abundante y a una altura mayor que en el resto de la entrevista, y culmina con una palmada en su pierna derecha mientras dice "en vez de tener una visión distorsionada", refieriéndose a la pregunta anterior sobre las críticas a Meghan. Esto es indicador de cierta alteración. Al referirse a la "visión distorsionada" sobre su prometida, podemos entender que ese es el desencadenante de su malestar. Pero lo mejor está por venir: al dar la palmada a su pierna, vemos una fugaz expresión de sorpresa en la cara de Meghan. Podéis apreciarla en la elevación de los párpados superiores. Quizá le ha sorprendido que su prometido se posicione tan contundentemente, con palmada incluída, respecto a los comentarios críticos contra ella. De hecho, inmediatamente sonríe y, nuevamente, utiliza el eje visual de seducción. Os pongo la foto, pero miradlo en el vídeo, porque es un momentazo (min. 9'01).



- Por último, quiero cerrar este análisis con un momento emotivo y triste a la vez. Me refiero al momento en que se menciona a Lady Di, la madre del príncipe Harry. Dos de los diamantes del anillo de Meghan pertenecieron a Diana. Mientras Meghan habla sobre esto, Harry baja la mirada, característico de la emoción de tristeza, a la vez que mete los labios hacia dentro y después tensa la comisura derecha. Acto seguido, hace una deglución (traga saliva), vuelve a tensar la comisura derecha , se muerde el labio inferior...Son intentos para contener la expresión de la emoción. ¿Se puede uno poner triste en medio de tanta felicidad? Pues quizás cuando tu madre no está ahí para verlo y disfrutarlo contigo, sí...