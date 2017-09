James Franco, Concha de Oro de San Sebastián

La comedia 'The disaster artist', dirigida por James Franco, ha sido la película galardonada con la Concha de Oro de la 65 edición del Festival de San Sebastián, máximo galardón del Zinemaldia, mientras que la directora argentina Anahí Berneri ha hecho historia al convertirse en la primera mujer cineasta que gana la Concha de Plata a la Mejor directora por su película 'Alanis'.

En número de reconocimientos, 'Alanis' ha sido la cinta más premiada, con un total de tres galardones: al premio a mejor dirección se suman la Concha de Plata a la Mejor actriz, que ha recaído en Sofía Gala Castiglione, y el Premio Cooperación Española.

Por su parte, Bogdan Dumitrache ha sido premiado con la Concha de Plata al Mejor actor por Pororoca', de Constantin Popescu.

Por otro lado, el Premio al Mejor guion ha sido para Diego Lerman por 'Una especie de familia', protagonizada por la española Bárbara Lennie, mientras que el Premio a la Mejor fotografía ha sido para 'The captain', dirigida por Robert Schwentke.

La española 'Handia', de Aitor Arregi y Jon Garaño, ha sido galardonada con el Premio Especial del Jurado, un reconocimiento que ha concedido por "la originalidad de un personaje que muestra la esencia de un país y el valor de la diferencia". A este premio se ha sumado el Premio Irizar al Cine Vasco.

Asimismo, 'So help me God' ha sido reconocida también con otro Premio Especial del Jurado por la "extraordinaria presencia que convierte la película en una experiencia única".

Por su parte, 'La vida y nada más', del español Antonio Méndez Esparza, ha conseguido el Premio Fipresci, mientras que la también española en Sección Oficial 'El autor', de Manuel Martín Cuenca, no ha recibido ningún reconocimiento.

El jurado de la Sección Oficial -que otorga la Concha de Oro, las tres conchas de plata y los premios a mejor guion y fotografía- ha estado presidido por el actor John Malkovich y han formado parte Dolores Fonzi, Emma Suárez, Jorge Gerricaechevarría, William Oldroyd, André Szankowski y Paula Vaccaro.

James Franco no ha conseguido hacer sombra con su Concha de Oro a las mujeres cineastas, que han logrado abrirse paso en este festival.

La argentina Anahí Berneri ha logrado la primera Concha de Plata para una directora con su filme 'Alanis', que ha compartido este premio con las compañeras de profesión, así como con las mujeres que han servido de "inspiración" para su cinta, que muestra la lucha de una mujer ante la adversidad.

Por su parte, Marine Francen, Premio Kutxabank-Nuev@s Director@s por 'Le sameur', no ha podido esconder la emoción por el galardón que ha recogido esta noche y que ha dedicado a las mujeres "del mundo entero".

"Puedes ser una mujer, puedes ser directora y puedes ser madre", ha recalcado. A estos galardones se suma la directoras Marcela Saiz, Premio Horizontes Latinos con 'Los perros'.

En el apartado más reivindicativo también ha destacado Diego Lerman, que ha dedicado el Premio del Jurado al Mejor guion a sus compatriotas y ha pedido el apoyo de la "diversidad, la pluralidad, las miradas diferentes, los diferentes tamaños de la producción y recuperar la humanidad sobre el mercado".