Interrail: consejos y destinos

Desde hace décadas el billete de Interrail ha sido la experiencia de muchos jóvenes europeos para conocer otras culturas. Te permite viajar por 30 países europeos en tren y disfrutar de una experiencia muy especial. El interrail es una manera barata y divertida de moverse por el viejo continente, ideal para ir con tus amigos o para hacerlos por el camino.

Existen diferentes tipos de billetes y rutas. Algunos prefieren dejar en manos del azar su próximo destino y otros planifican al milímetro cada detalle del viaje. Sea cual sea tu opción, te contamos algunos consejos para planificar tu interrail y te recomendamos los mejores destinos.

¿'Global Pass' o 'One Country Pass'?

Lo primero que tenéis que pensar es si vais a explorar un país concreto o no para poder elegir entre el 'Global Pass' o el 'One Country Pass'. El primer pase os permite viajar por la totalidad de 30 países de Europa por 203 euros por persona. Pero eso sí, los precios dependen de la edad, la duración del viaje y la clase de asiento.

El 'One Country Pass' os permite visitar las ciudades que más os atraigan de un sólo país durante el periodo de un mes. Podéis adquirirlo desde 43 euros, aunque, como en el primer caso, las tarifas varían dependiendo del destino elegido, la edad y el uso que se le da al ticket.

Planificación de tu Interrail

Después de reservar el billete de Interrail y tener planeadas las rutas, surgen varias dudas: ¿Cuáles son los enseres imprescindibles durante el viaje? ¿Dónde me alojo? ¿Qué debo dejar en casa? ¿Qué pasa con el dinero? No os preocupéis por nada porque aquí van una serie de consejos que facilitarán vuestro viaje y que harán de esta aventura algo inolvidable.

A la hora de hacer el equipaje, el caballo ganador es la mochila. La maleta con ruedas puede parecer cómoda a simple vista, pero cuando estéis perdidos y os toque tirar de ella por media ciudad os acordaréis de esto.

El mejor equipaje para ir de interrail es la mochila. Foto: Getty Images

La mochila es cómoda de transportar, sobre todo si cada día vais de estación en estación. Escógela con una capacidad máxima de 40-50 litros y lleva contigo lo esencial: ropa cómoda, impermeables, documentos importantes, copias, el móvil, kit de primeros auxilios, mapa? Pero no lleves ropa para un mes, cada ocho o diez días busca una lavandería. Mientras tanto, utiliza los bolsillos exteriores de la mochila para ir acumulando la ropa sucia y así evitar en parte que se mezclen los olores.

A parte de la mochila, tendréis que llevar una libreta pequeña para anotar bien las conexiones entre trenes. Es muy fácil equivocarse y estar en un país de distinto alfabeto o idioma puede llevar a errores.

En relación al alojamiento, si buscáis pasar la noche en el sitio más barato que sea posible, escoger los hostales y albergues. Son lugares baratos y animados, perfectos para pasar una noche o dos. No obstante, cuando el trayecto es muy largo os recomiendo pasar la noche en un tren nocturno. Os ahorraréis la noche de alojamiento y despertaréis en otra ciudad o país.

En cuanto a los billetes de 1ª o 2ª clase, dependiendo del itinerario previsto, no merece la pena que paguéis por la 1ª clase ya que hay muchos trenes del Este de Europa que no disponen de ella. Además, no hay tanta diferencia entre una y otra clase.

Si vuestro pase es el 'Global Pass', el mejor lugar para conocer distintos países es el Este de Europa. Es más barato que otros países más turísticos; ahorraréis en comida, bebida y alojamiento.

Paisaje de la ciudad de Budapest, Hungría. Foto: Getty Images

Intenta pagar las veces que sea posible con tarjeta de crédito para no perder billetes y no perder dinero en los cambios de moneda entre países. Eso sí, lleva siempre contigo alguna moneda ya que en la mayoría de los lavabos de estación hacen pagar alguna moneda.

Por último, el entretenimiento corre de vuestra cuenta. Es aconsejable que llevéis algún tipo de tablet ya que de esta manera podréis leer, ver películas, escuchar música, visualizar algunas fotos y conectaros a Internet.

Mejores destinos

¿Playas paradisíacas, turismo de montaña o perderse por alguna ciudad con encanto? Una vez tenéis el pase, podréis conocer las siguientes ciudades o países:

- París: Es uno de los destinos preferidos de los interraileros y un buen punto de partida si lo que habéis escogido es el 'Global Pass' ya que tiene conexión con casi cualquier estación de Europa. Podéis descubrir la ciudad del Sena y retrataros junto a la Torre Eiffel o al museo del Louvre.

- Brujas: Apenas a una hora en tren desde Bruselas, es una ciudad que parece sacada de un cuento de hadas. Casas de ensueño, canales y tiendas de chocolate por todas partes. Una ciudad romántica con mucho encanto.

Brujas, una ciudad de ensueño. Foto: Getty Images

- Ámsterdam: Conocida como 'La Venecia del norte' por sus muchos canales, es una de las ciudades más fascinantes y animadas de Europa. Hay quien va por los coffe shops y se queda por barrios como el Jordaan; eso sí, siempre en bicicleta, el medio de transporte favorito de los holandeses. Y si lo que te gusta es la historia de Anna Frank, esta ciudad es la indicada para que conozcas donde estuvo viviendo con su familia.

- Berlín: La capital alemana cuenta con alguno de los mejores museos del continente y con grandes monumentos llenos de historia. Podréis encontrar una parte pequeña de aquel muro que separó el lado este del oeste. Una ciudad animada, dinámica y cultural que da para recorrerla y vivirla unos cuantos días.

- Split: Es una pequeña ciudad en el sur de Croacia. Si lo que queréis es descansar y disfrutar del sol, este lugar cuenta con playas de agua cristalina y discotecas a pie de playa. Además, a un par de horas podréis disfrutar del Parque nacional de los Lagos de Plitvice, un auténtico regalo de la naturaleza.

Split, una ciudad totalmente veraniega. Foto: Getty Images

Pero hay muchas más ciudades que podéis visitar: Roma, Niza, Nápoles, Praga, Múnich, Atenas... Toda la información relacionada con las tarifas, destinos y opciones adicionales podéis encontrarla en la página web oficial de Interrail.