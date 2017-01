Celta - Real Madrid | Las cinco claves para que el Celta viva su gran noche

El Celta está a 90 minutos de tumbar al Real Madrid. La empresa no es sencilla. No basta con el resultado favorable de la ida (1-2) cosechado en el Santiago Bernabéu. Los de Berizzo están prácticamente obligados a dar un nuevo golpe para poder noquear a un Real Madrid que desembarca en Vigo con las bajas de Varane, Marcelo, Modric y James Rodríguez. El cuadro celeste tampoco podrá contar con todo su arsenal. El preparador argentino pierde al "Tucu" Hernández por sanción, una pieza indiscutible y fundamental en un encuentro de tal magnitud. El segundo asalto pasa por cinco factores claves, cinco puntos que los vigueses deberán solventar para culminar la hazaña de privar al vigente campeón de Europa de su primer título de la temporada.



1 - Juego aéreo

La primera clave ya la comentó Berizzo en la rueda de prensa previa al partido. El Celta sufre por alto. El Real Madrid ya intentó explotar esta vía en el encuentro de ida, pero se topó con un gran trabajo colectivo de los vigueses, que se mostraron solidarios en las ayudas en defensa. Neutralizar la baza de las acciones a balón parado de los blancos será determinante. La baja del "Tucu" merma a los celestes, una ausencia que podría ser un punto a favor para que Berizzo apueste por Guidetti para dotar al equipo de más centímetros. Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo son las principales amenazas en este apartado.



2 - Artillería celeste contra la zaga merengue

Una de las claves del partido estará en la pegada del Celta. El equipo vigués saldrá con todo. Bongonda y el que actúe por banda derecha (Aspas, Pione Sisto o Wass) tienen la responsabilidad de desequilibrar el partido ante su marcador, un jugador que, además, no es indiscutible para Zidane por las ausencias por lesión de Marcelo y Carvajal. Danilo, Coentrao, el joven Achraf e incluso el gallego Lucas Vázquez son las opciones que maneja el entrenador francés para los costados de una defensa que sufre también la baja de Varane y Pepe. No obstante, Nacho ya ha demostrado que es toda una garantía.



3 - El factor Balaídos

El celtismo se ha propuesto vivir una noche mágica. La afición quiere ser protagonista. No le basta con arropar al equipo. Por ello, a las 19:30 horas ha convocado una quedada para que miles de hinchas impulsen al Celta hacia la hazaña de eliminar al Real Madrid y firmar el anhelado paso a las semifinales de la Copa del Rey. El resultado es favorable. Queda refrendarlo. Y el celtismo ya ha demostrado que no fallará a sus hombres.



4 - Ronaldo vs Hugo Mallo

Será una de las batallas más preciosas y determinantes de la eliminatoria. Todo indica que el portugués dejará de ser la referencia ofensiva y volverá a partir desde la banda izquierda. Allí le deberá neutralizar el capitán céltico. Al portugués se le da bien el equipo vigués. En la ida no marcó. No pasa por su mejor momento de forma, pero siempre es un futbolista a tener en cuenta. Que no sea protagonista será clave para que los célticos estén el viernes en el bombo de las semifinales



5 - Aspas, Wass y Radoja

Posiblemente sean los tres jugadores más en forma del equipo de Berizzo junto a Bongonda. El moañés atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. No solo marca, sino que es fundamental en el juego de todo el bloque. La movilidad y la polivalencia del danés también será clave para imponerse en la talentosa sala de máquinas del Real Madrid y para generar superioridad en los metros finales mientras que el centrocampista balcánico será el encargado de equilibrar al equipo en defensa y en ataque. Un buen partido de los tres será buena señal. El Celta estaría, sin duda, cerca de repetir el éxito alcanzado en el Santiago Bernabéu y que esta noche le tocará refrendar en Balaídos ante su gente, ante miles de gargantas deseosas de jalear el noqueo de un coloso del fútbol mundial.