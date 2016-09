Rafa Nadal: "Si tomé algo fue porque los médicos lo vieron necesario"

El tenista español Rafa Nadal ha afirmado que el deporte debe "dar un paso adelante y ser totalmente transparente", después de que este lunes un grupo de piratas informáticos rusos publicase dos exenciones médicas en el consumo de medicamento por uso terapéutico del balear, y ha asegurado que estos datos deberían hacerse "públicos" para ofrecer "un ejemplo positivo" a todos, sobre todo "a los niños".

"Es un tema complicado y que cansa. Siempre digo lo mismo, es un tema privado que no tiene por qué ser privado. No hace falta que venga un 'hacker' y saque esto, sería beneficioso para todo el mundo. Si cada vez que uno pasara un control antidopaje saliera anunciado y se hicieran los resultados públicos se acabaría todo tipo de discusión, sería todo transparente. Estamos en un mundo en el que estamos enfrente de millones de niños y tenemos que ser un ejemplo positivo, no podemos fallarles. El deporte tiene que dar un paso adelante y ser totalmente transparente", señaló en un acto del Banco Sabadell en Zaragoza.

Los piratas cibernéticos rusos 'Fancy Bear' accedieron ilegalmente a los archivos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y publicaron dos exenciones médicas en el consumo de medicamento por uso terapéutico del mallorquín. En concreto, aparecen dos exenciones para tratar sendas lesiones en los años 2009 y 2012, en ambos casos por vías intramuscular, la primera por un esteroide llamado betametasona y la segunda por corticotropina.

"Hay una cosa que es innegociable: cuando uno hace las cosas correctamente, por mucho que se pueda hacer demagogia, y pide permiso para hacer una cosa y se lo conceden no esta haciendo nada que no sea legal. Tenemos el mejor control de dopaje posible; confío al cien por cien en la agencia que lleva a todos los deportistas, confío al cien por cien en que todos mis rivales están limpios y yo estoy limpio. Si yo alguna vez he pedido permiso y me lo han dado ha sido por salud y no es nada ilegal. Cuando uno pide permiso y se lo dan no es ilegal, no es noticia", indicó.

En este sentido, explicó que "la única turbulencia es que sale en los medios". "Se habla de un tema que está de actualidad y a la gente le interesa. La gente quiere pensar que los éxitos son fruto de la trampa y no del trabajo, y se sacan cosas de lugar. Debería ser el propio organismo el que la saca. Nunca en mi vida me he tomado una cosa que me mejore el rendimiento; si alguna vez tomé algo fue porque los médicos lo vieron necesario para que mi rodilla mejorase. Es sencillo, esto se solicita y si te dan el visto bueno lo puedes hacer y si no, no lo haces", concluyó.