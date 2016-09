Maroto critica la falta de "dignidad" de Rita Barberá

El vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, ha avisado este jueves a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de que "no es ejemplar mantenerse en el escaño exclusivamente para disfrutar de una posición de aforamiento". Maroto ha dejado claro que sus palabras expresaban la posición del partido, no solamente la suya.



Además, el dirigente 'popular' considera que la actuación de Barberá, en el "final de su carrera", no cumple con el requisito de "dignidad" ni con el de "ejemplaridad" con el que los políticos deben ejercer su vida personal.



"No cumple ninguna de las dos cosas y lo lamento profundamente porque en su comunicado y en sus expresiones dice que no quiere hacer daño ni al partido ni a las instituciones y, desgraciadamente, hemos comprobado que no está siendo así", ha dicho en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.



Además, ha subrayado que si Barberá no hubiese pedido su baja del PP el partido la habría suspendido de militancia, igual que ha hecho con el resto de exconcejales valencianos investigados en este caso.



"La decision suspenderla de militancia es en firme y es la que podíamos tomar porque la legislación hoy en vigor otorga exclusivamente a la voluntad de cada afectado mantener o no el escaño", ha justificado, al tiempo que ha dicho no saber si Barberá está tratando de echar un pulso al presidente del partido, Mariano Rajoy.



En cuanto a si el PP teme que Barberá "tire de la manta", ha respondido que eso no debe ser motivo para coartar la acción de los partidos y las instituciones, sino que se debe actuar con dignidad y ejemplaridad "con todas las consecuencias".





Por su parte, el, ha pedido este jueves a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá , que deje su escaño en el Senado, aunque ha reconocido que es algo que debe hacer ella "motu proprio".En una entrevista en Antena 3, ha defendido que esto sería "lo normal" y es lo mismo que ha ocurrido en otras ocasiones, y no tiene que ver con si Ciudadanos, partido al que el PP quiere mantener como socio para una investidura, lo considera o no suficiente.De Guindos no ha querido entrar en detalles sobre la decisión del PP, la pasada legislatura, de-con lo que siguió siendo senadora incluso cuando las Cámaras se disolvieron para las elecciones del 26J.No obstante, ha dejado claro que en ese momento no estaba imputada -investigada, en la terminología actual-, y que una vez que se produce ese paso del proceso judicial es una "línea divisoria muy clara"., ha remarcado, si bien ha reconocido que una imputación judicial, como sucede en muchas ocasiones puede "acabar en nada".Por otra parte, los cinco grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes, incluido el PP, han firmado una propuesta conjunta para"para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos".La propuesta de resolución, presentada anoche y que se debatirá y votará hoy durante la segunda jornada del debate de Política general, está firmada por losEl texto recuerda que la exalcaldesa de Valencia fue designada senadora territorial en representación de la Comunitat Valenciana a propuesta del grupo popular, e insta a Barberá a renunciar al escaño para "salvaguardar la dignidad" de la representación de los valencianos.