Una gala solidaria para ayudar a Édgar

Barro saca su lado más solidario. El Pazo da Crega acogerá mañana una gran fiesta musical que tiene como único objetivo colaborar en la campaña de recogida de tapones a favor de Édgar, un pequeño de seis meses nacido en Ourense que, por una hipoacusia congémnita, no puede oír. Todo lo recaudado irá donado a esta campaña que organiza Fundación Amigos de Galicia ayudado por una Taponeta Solidaria también impulsora de esta primera edición del Festisol. De este modo, los vecinos de Barro y alrededores podrán pasar una noche rodeados de cultura y, a la vez, contribuir a una buena causa.

Un festival musical por una buena causa. Ése es Festisol, la gala que la Taponeta Solidaria y la Fundación Amigos de Galicia organizan mañana a partir de las 21 horas en el Pazo da Crega de Barro.

El objetivo no es otro que ayudar. Ayudar a Édgar, un pequeño niño de seis meses de Ourense que padece una hipoacusia congénita bilateral moderada severa. Esta enfermedad de nacimiento le impide oír con normalidad y, por tanto necesita unos audífonos. Pero la Seguridad Social no se hace cargo del importe total de las piezas auditivas y su unidad familiar no puede poner el dinero restante.

Por ello, la Fundación Amigos de Galicia organizó en cuanto se enteró de la situación una campaña de recogida de tapones que sigue en marcha. Y enmedio de ese marco de beneficiencia, organiza este Festisol que el Concello de Barro está "encantado de acoger", ya que siempre les gusta "colaborar con causas solidarias" en las que se pueda ayudar a gente que lo necesita, como destacó ayer el alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, durante la presentación del evento en la Casa Consistorial.

Esta será la primera edición del festival impulsado por Taponeta Solidaria y encabezado por Enrique Magdalena. Johnny Güimil, representante de Taponeta Solidaria, aseguró que esta iniciativa surge para seguir colaborando con Fundación Amigos de Galicia en el pago de los tratamientos de los niños atendidos por la entidad mnediante la campaña de tapones y así "poder conseguir en un día lo que equivaldría a varias toneladas de tapones".

La entrada son 3 euros y es gratis para los niños. Pero todo lo recaudado irá íntegramente destinado a la campaña actual de recogida de tapones que está llevando actualmente la Fundación Amigos de Galicia con Édgar. La agrupación cifra en 8.250 kilos los tapones necesarios. Es decir, unas seis millones de unidades.

El acto comenzará a las 21 horas en el Pazo da Crega, espacio cedido por el Concello. El cartel incluye las actuaciones de Ana Angueira, Zanfoneiros sen Fronteiras, Son das Tabernas y Santi Barreiro DJ. Todos ellos actuarán de forma gratuita como forma de colaborar. Y precisamente Angueira anunció que dos euros de la venta de sus discos irán destinados también para la misma causa. Además de música y solidaridad, también habrá animación infantil para niños y puestos de comida "para que se convierta en una velada óptima para todos los públicos".

Paula Chapela, del Departamento. de Comunicación de Fundación Amigos de Galicia agradeció a los organizadores y colaboradores esta "bonita iniciativa", esperando que a través de la recaudación de este festival puedan "comprar cuanto antes los audífonos que el pequeño Édgar necesita". Aclaró además que por temas de transparencia los audífonos serán pagados directamente al centro donde se compran.

Asimismo, para aquellas personas estén interesadas en colaborar pero no puedan asistir, hay habilitada la fila cero para entregar donativos para la causa. El número de cuenta es: ES55 2080 5075 1730 4003 4704