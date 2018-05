El Festival Portamérica propondrá de nuevo en Caldas una fusión entre música y gastronomía

Tres días de música, naturaleza, convivencia y gastronomía de alto nivel es lo que ofrece, una vez más, el Festival Portamérica, que este año alcanza su séptima edición, pero la segunda en Caldas, repitiendo el escenario al que se mudó en 2017: la Carballeira, un entorno privilegiado y que, según las palabras del chef Pepe Solla, supuso "un salto en cuanto a ubicación y escenografía". Los días 5, 6 y 7 de julio más de 30 artistas y otros tantos cocineros de renombre pasarán por los escenarios de un evento que fue presentado ayer en la Diputación y recibió todo tipo de halagos de organizadores y autoridades.

Andoni Aduriz, Pablo González, Diego Guerrero, Paco Morales, Maca de Castro, Javier Olleros o Begoña Rodrigo son algunos de los nombres que destacan entre los más de 30 chefs que participarán en el ShowRocking 2018, comisariado un año más por Pepe Solla y patrocinado por la Guía Repsol. No obstante, entre todos los cocineros participantes suman más de 30 Soles Repsol. No es casualidad, por tanto, que Portamérica cuente con el Premio Fest de 2015 y 2017 a la mejor Zona de Restauración.

"Se transforman en rockeros, se lo pasan bien, Portamérica transmite buen rollo", destacó Pepe Solla, que pidió a la gente que vaya al festival "con apetito", porque "las tapas prometen, los cocineros prometen y la música está garantizada".

Además del showcooking, se volverán a repetir las "Conversas sobre gastronomía galega", unas jornadas con las que profundizar en los productos, técnicas y evolución de la cocina a través de mesas de opinión y debates, y que se podrá seguir en directo por streaming.

Un cartel musical de lujo

Más de 30 artistas pasarán por alguno de los tres escenarios del Portamérica, el primero de los siete de Rías Baixas Fest. Estrella Galicia, patrocinador del evento desde su primera edición, contará con uno propio, del que se dará a conocer su programación en los próximos días.

El jueves 5 de julio actuarán Imelda May, La Pegatina, Pussy Riot, Jenny and the Mexicats, Los Auténticos Decadentes, Chico Trujillo, Los Caligaris, Azul Violeta, Mitú y Carlos Méndez. El viernes 6 de julio será el turno de Vetusta Morla, La Habitación Roja, Viva Suecia, Neuman, Miranda!, WAS, La Vida Boheme, Iseo & Dodosound with the Mousehunters, Habitación Vudú, Arturo Paniagua Dj y Alto Volta: Ganador Sonidos Mans. Para la jornada final, el sábado 7 de julio, están previstas las actuaciones de Izal, Xoel López, El Columpio Asesino, ElyElla, Los Coronas, Pasajero, We The Lion, Shinova, Jacobo Serra, Luis Brea y el miedo y Pardo.

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, aprovechó la presentación del evento para recordar la riqueza patrimonial de la provincia de Pontevedra. "Temos o mellor produto do mundo. O paraíso está en Pontevedra, nas Rías Baixas. E o mellor que temos é a nosa xente, é extraordinaria, capaz de crear sinerxias e de facer un festival espectacular", apuntó.