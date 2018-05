La guía de movilidad de la Diputación recomienda prohibir el tránsito de las bicicletas por las aceras

La elaboración, por parte del Concello, de una futura ordenanza municipal para regular la movilidad en el casco urbano, como limitaciones de velocidad e incluso posibles prohibiciones para bicicletas y otros vehículos, será objeto de "debate en las próximas semanas" con todos los agentes implicados, según insistió ayer el gobierno local. Las primeras críticas de los aficionados al ciclismo de la asociación Pedaladas, que rechaza de plano el límite de 5 kilómetros por hora, llevó ayer al Concello a lanzar un "mensaje de tranquilidad" para asegurar que "esta norma será consensuada".

En todo caso, el ingeniero contratado por el Concello para su elaboración, Fernando Nebot, es el mismo que elaboró la Guía da Mobilidade que presentó hace unos días la Diputación, que sirve de base para las obras de la institución y para posibles decisiones de los concellos. Esa guía aconseja adoptar medidas para "separar" las bicicletas de los peatones y recomienza prohibir el paso de las primeras por las aceras.

El documento destaca que "la bicicleta es otra de las molestias que se producen en las aceras, tanto cuando circula cómo cuando estaciona" y añade que "la bicicleta no puede equipararse a la marcha a pie. Es, a todos los efectos, un vehículo, sin duda mucho menos agresivo que el automóvil y no contaminante, pero un vehículo al fin y al cabo. Su velocidad es en condiciones normales entre 2 y 4 veces la del peatón, por supuesto puede ser mucho mayor, pero en la acera suele moverse en este abanico. Se trata de una velocidad muy elevada y que, por una parte, causa molestias y genera una instintiva prevención en las personas que caminan, y por otra puede originar atropellos, en ocasiones con graves consecuencias".

Tendencia "errónea"

Recuerda la guía de la Diputación que "por sus características, la bicicleta a veces se considera más compatible con el peatón que el vehículo a motor, y se tiende erróneamente a asimilar ciclista al tránsito peatonal", pero advierte de que "la diferencia de velocidades hace difícil compatibilizar ambos modos sin una cierta segregación o reserva de espacios. A este respeto resulta interesante mencionar la existencia de bastante consenso, por lo menos a nivel técnico y entre los grupos sociales de presión de peatones y ciclistas, sobre la consideración de la bicicleta como un vehículo y de la calzada como su espacio natural. Esto está resultando fundamental para que, si no en la práctica cotidiana por lo menos sí en la normativa reguladora, se empiecen a encontrar ejemplos de ordenanzas de movilidad que incluyan este tema".

Como se ve en el caso de Pontevedra, "la utilización de las aceras por parte de los ciclistas no está exenta de polémica" y por ello "resulta imprescindible una reglamentación clara sobre el uso de estos espacios por parte de los ciclistas, de manera que se garanticen de forma prioritaria las condiciones para la movilidad peatonal y se evite que las y los ciclistas circulen a más de 4 kilómetros por hora, equivalentes al paso de una persona caminando. Con todo, esto es difícilmente verificable y es mucho mejor exponer claramente la prohibición de que las bicicletas circulen por las aceras, estableciendo que deberán hacerlo por la calzada". Pedaladas también deja clara su apuesta por eliminar las bicis de las aceras. Otro debate es el de los demás espacios peatonales.

La guía provincial señala que "en teoría el uso mixto del espacio redunda en una ocupación más flexible y racional de éste, pero puede reducir la percepción de seguridad por parte de los usuarios más vulnerables, mientras que la segregación de las bandas de circulación (carriles-bici) supone aumentar la ocupación del espacio y los costes de construcción y mantenimiento". Añade que "una segregación solamente visual de ambos espacios resulta aún mucho más peligrosa, ya que los ciclistas suelen alcanzar velocidades más elevadas. Por lo tanto, la señalización horizontal mediante una línea continua blanca es insuficiente, ya que no les da seguridad a las personas invidentes.

Por todo ello, concluye que "la promoción de la bicicleta (y vehículos equiparables, muy de moda por su alquiler en el centro) no debe hacerse en detrimento de los peatones; y en las ciudades las bicicletas deberán dirigirse, como regla general, hacia la calzada".

Aparatos motorizados

La Guía también hace referencia a otros "ingenios rodantes" -así los denomina- como patinetes eléctricos, cuyo uso también "pone en tela de juicio la seguridad y comodidad de los peatones en las aceras, plazas u otras áreas. Se trata de vehículos (ya que eso es lo que son) diferentes, como pueden ser patinetes eléctricos, hoverboards (tableros con dos ruedas), mono ruedas, mono ruedas eléctricos..."

"La invasión progresiva de estos vehículos motorizados, unidos a las bicis, a los obstáculos y a un diseño desafortunado en muchas ocasiones, se traduce en desventajas crecientes para los peatones, en su movilidad. El uso mixto, para todas las personas, del espacio público, y que consiste en esgrimir la tolerancia entre los usuarios de la acera o del espacio compartido, es una falacia: la tolerancia y la convivencia se aplica en un solo sentido que es que los peatones respetan, a la fuerza -dada la velocidad de circulación de estos vehículos y, además, las dimensiones y peso en el caso de algunos de ellos- a sus usuarios, pero no ocurre al revés. Normalmente no hay respeto por el peatón, y si este no aparta de donde se encuentra y el vehículo no puede pasar, es evidente que se generará la correspondiente discusión. En todos los casos es el peatón quien debe apartar y ceder el paso. El uso de las aceras por estos vehículos es una mala práctica y de ocurrir debería ser una auténtica excepción", concluye Nebot en su documento para la Diputación.