Miguel Lago: "Es el espectáculo con más retranca que he hecho nunca"

El Miguel Lago más provocador llega este domingo a Pontevedra con su nuevo espectáculo, con el que "pondrá orden" en el auditorio de Afundación (20 horas). El vigués ofrecerá al público pontevedrés su lado más cínico e irónico, con más retranca que nunca. Entradas en Ataquilla.com.

- "Miguel Lago pone orden"... ¿de qué modo?

-Es el espíritu del espectáculo. Consiste en tratar distintos temas de la sociedad en la que vivimos para decir "hasta aquí, se acabó, vamos a hablar de una vez por todas claro". Es un título provocador. Pretendo poner orden en unos momentos en los que hay tanto desorden en todos los aspectos.

-¿En la política, por ejemplo?

-En lo social, lo familiar... También con algo de actualidad, claro.

-Dígame alguno de esos temas.

-Tienen que venir al teatro y descubrirlo.

-Son 17 semanas con este espectáculo. ¿Ha hecho ya autocrítica?

-Sí, el espectáculo ha ido creciendo. Lo estrené en noviembre en Barcelona, donde hicimos 26 funciones, a las que hay que añadir 17 con entradas agotadas en el teatro Reina Victoria de Madrid. Es un show con casi 50 pases que ya no es el mismo. Un espectáculo de humor como este es un ente vivo, que siempre está en proceso de mejora, eso provoca que el espectador que lo ve varias veces siempre lo disfrute.

-Aquí, en su tierra, ¿tiene un toque más gallego?

-Es que en sí es el espectáculo más gallego que he hecho.

-¿En qué sentido?

-En el enfoque del humor y en la interpretación. Hay más retranca que nunca, más cinismo, más ironía. Yo siempre he sido un humorista más directo, pero este es un show que tiene momentos mucho más irónicos y que tiene un punto de narrador más grande. Cuento cosas con un desarrollo más completo, mientras que antes estaba más pegado a "stand up" americana, en esta la mayor influencia es la tradición oral. Los compañeros de profesión que lo han visto, como Roberto Vilar, Avelino González, Oswaldo Digón... me dicen que estoy más gallego que nunca.

-¿Se entiende la retranca gallega por el resto del país?

-Perfectamente. Parte del éxito que yo pueda tener a nivel nacional tiene que ver precisamente con que los gallegos hacemos un humor que gusta. Somos muy simpáticos.

-¿Qué es lo que más le está gustando de esta gira?

-A título particular, la acogida. Haber arrancado el "no hay entradas" en todas las funciones en Madrid supone un hito en mi carrera muy grande. El recibimiento del público cuando entro en el escenario es muy positivo e intento devolvérselo. Este show saca de mí registros como humorista e interpretativos que no había sacado antes. Creo que estoy más divertido y suelto que nunca. Es un paso adelante, una evolución, en mi forma de hacer humor.

-¿Y el público gallego? ¿Cómo es?

-Es muy inteligente y muy exigente. Mis compañeros no gallegos siempre me dicen que en Galicia sufren un poquito y yo siempre les digo que somos muy exigentes, que viene de la tradición oral desde las cantigas hasta hoy día y eso hace que sepamos qué queremos ver. Esto no quiere decir que sea un rasgo negativo en absoluto.

-¿Qué hay de la vida personal de Miguel Lago en el humorista gamberro que se sube al escenario y viceversa?

-Mucho, cada vez más. La comedia hoy en día va por ahí. Tiene que ser auténtica. Este espectáculo es el más biográfico que he hecho. Cuento realidades absolutas, otras pasadas por el filtro del humor, de hacer parodia... ¿Qué es verdad y qué es mentira? Ustedes siéntense y disfruten.