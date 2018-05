Bunbury, Rosendo, Antonio José y Mocedades, en los conciertos de las Festas da Peregrina

El festival Surfing the Lérez, el 16 de junio en la Illa das Esculturas y con carácter gratuito, ya ha cerrado su cartel definitivo, que este año invita a Furious Monkey House, La Casa de los Ingleses, The Lakazans, Flip Corale, Oh! Ayatoláh, The Trunks, Soul Macklein&Positive Band, Eladio y los Seres Queridos, Escuchando Elefantes, The Limboos, Ángel Stanich, Terbutalina, La Duendeneta, Mad Martin Trío y Agoraphobia.

La entrada es gratuita pero se recogen tapones y alimentos con carácter solidario.

El programa de las fiestas de verano de Pontevedra se iniciará con la Música de Bandas el 30 de junio y culminará, tal y como avanzó ayer la concelleira Carme da Silva, con una "sorpresa musical" tras la Feira Franca, que tendrá lugar el primer fin de semana de septiembre.

La siguiente cita será Cinema na Lúa, el ciclo de cine en la calle. Este año se incorpora el I Festival de Música de Cámara Cidade de Pontevedra, en el convento de San Franciso, entre el 9 y el 12 de julio.

El ciclo de teatro, música y magia "Cultura no Camiño" , la Romería de San Benito de Lérez, el XIX Memorial Ricardo Portela darán paso al XXVI Festival Internacional de Jazz&Blues, del 16 al 21 de julio, cuyo cártel no se conoce todavía.

Festixeve, Os Bolos do Local, las fiestas de Santiaguiño do Burgo, Paseantes, las jornadas musicales en San Roque, Animatrón, Itineranta y Aquí Cántase darán paso a las Festas da Peregrina.