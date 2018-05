José Luis Poceiro "La Xunta es muy injusta; hay derribos en concellos 'amigos' que no ejecuta"

Augas de Galicia recibió ayer el segundo informe de abastecimiento a los 61 núcleos de Vilaboa, un documento determinante para aprobar el PXOM que el municipio necesita. El alcalde, José Luis Poceiro, recibirá la respuesta de la Xunta en quince días. Mucho antes de esa fecha, concretamente el próximo lunes 21, está señalada la demolición de una vivienda afectada por el dominio de Costas.

- Es usted alcalde de Vilaboa desde 2003. Le acusan de no haber hecho los deberes con el PXOM.

- Yo sí hice los deberes. El Partido Popular gobernó Vilaboa hasta el año 1999. Yo soy alcalde desde el año 2003. Son cuatro mandatos. Los dos primeros tuvimos un gobierno en mayoría minoritaria. Llegábamos a acuerdos puntuales tanto con el BNG como con el PP y tengo que decir que el PP me puteó totalmente durante esas legislaturas, total y absolutamente. No tenía ni el apoyo del PP ni del BNG. Hasta el mandato 2011-2015 no pude llegar a un acuerdo con ellos. Fue concretamente en 2012 cuando llegué a un primer acuerdo con la portavoz del PP para aprobar de forma inicial el PXOM y gracias a su abstención. Desde 2012 hasta el día de hoy aparecieron miles de obstáculos en el camino.

- ¿Qué obstáculos?

- Tuvimos que hacer un trabajo muy costoso de consolidación de los núcleos. No valió de nada. Luego surgió el problema de los hórreos y hubo que catalogar 600 hórreos. En este tiempo se fueron aprobando además una serie de normativas a las que tuvimos que ir adaptándonos, tanto por parte de la Xunta como del Estado. Y con todos estos problemas llegamos al año 2016, cuando enviamos el plan a su aprobación provisional y ahí nos ponen el problema del agua. Llevamos un año y pico tratando de resolverlo. El primer trabajo nos lo rechazaron por incompleto y ahora presentamos este segundo informe, que esperemos que sea definitivo.

- Como usted mismo recuerda, antes de ser alcalde compartió gobierno con el BNG. El PP perdió la Alcaldía en 1999.

- Tengo que recordar que en julio de 1988 se aprobó la ley de Costas y en ese momento se envió a todos los municipios la disposición transitoria que decía que los ayuntamientos que tenían un planeamiento aprobado con anterioridad podían presentar alegaciones. Vilaboa no presentó alegaciones. Y lo más triste es que en el año 1997 se hizo el deslinde desde la punta de San Adrián hasta el río Ulló. Un año antes llega un escrito al Concello para presentar alegaciones y no hay ningún tipo de documento presentado al respecto. Y digo que yo sí hice los deberes porque en el año 2003 nos dicen que quieren deslindar entre la punta de San Adrián y el linde con el municipio de Moaña y sí presenté alegaciones. Ellos no pueden reprocharnos a nosotros lo que no hicieron en su momento, porque ahora lo está pagando Vilaboa.

-¿Cree que se ha construido tan mal en Vilaboa en estos años?

- El urbanismo de Vilaboa ni es agresivo, ni es brutal, ni es como en otros lugares de Galicia que no voy a nombrar. Y la Xunta de Galicia está siendo injusta con nosotros. Muy injusta. Me responden que las sentencias hay que cumplirlas. Estoy totalmente de acuerdo; un alcalde no puede estar en contra de la justicia. Ahora bien, hay también una justicia humana. Y todos sabemos que hay sentencias de derribo en concellos 'amigos' que no se ejecutaron aún y eso es lo que pedimos nosotros, una simple moratoria mientras no se apruebe el plan. Es lo único que pedimos, porque sería muy injusto que hoy se tire una vivienda y dentro de seis meses sea legalizada. Es muy injusto.

- ¿La falta de PXOM ha paralizado inversiones en Vilaboa?

- No lo discuto, pero ¿qué está diciendo el PP con eso? Si ellos no echaron una mano en ningún momento. Nos echaron todo abajo hasta el año 2012, que se abstuvieron. ¿Ellos no tienen nada de culpa? Lo único que se me puede reprochar posiblemente es no haber sabido llegar a ententes con ellos.