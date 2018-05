Cientos de personas toman la calle contra el cierre estival de camas en el hospital

La segunda marcha contra el cierre de camas en el área sanitaria -que afecta a los hospitales públicos de Montecelo, Provincial y O Salnes-, reunió ayer a cientos de vecinos, entre los que se encontraban los portavoces municipales de Marea de Pontevedra y Ciudadanos, además de concejales y parlamentarios de estas formaciones, como únicos representantes políticos.

En la manifestación, que discurrió entre la Plaza de España y el Hospital Provincial, se corearon consignas contra la privatización de la sanidad, como "A saúde é un dereito, non un negocio", o "Non, non, non á privatización".

Los asistentes también gritaron contra la saturación que sufren las Urgencias del área sanitaria. "Basta xa de tanto abuso e de tantos recortes en cousas tan imprescindibles para todos nós; esixímoslles que non pechen ás nosas camas", dijo la portavoz del sindicato Prosagap, Carolina Iñarrea, en la lectura del manifiesto final de la marcha. "É hora de esixir uns hospitais abertos e gratuitos ao cen por cen", añadió.

La portavoz sindical explicó que la previsión de cierre de camas del Servizo Galego de Saúde, Sergas, para este verano, tendrá picos de hasta 83 unidades a la vez, "con la salvedad y agravante de que varias de ellas permanecerán cerradas durante los meses de octubre e incluso noviembre".

Serán, en junio, 9 camas de la unidad de Lactantes, mientras que en julio, primera quincena, serán 52 (Lactantes 9, Medicina interna III Hospital Provincial 33, Neumología de Montecelo 10 camas).

En la segunda quincena de julio y agosto se cerrarán 83 camas (Trauma Montecelo 31, Medicina interna III Provincial 33, Neumología 10 y Lactantes 9 camas).

En septiembre se cerrarán 52 camas pertenecientes a las unidades de Lactantes, Neumología y Medicina Interna III.

En el mes de octubre las camas afectadas por el cierre serán 9 en Lactantes y sin previsión de apertura de Medicina Interna (33) y Neumología (10). En estas unidades, que permanecerán cerradas en octubre, podría alargarse el cierre hasta noviembre, según indica Prosagap.

En el Hospital do Salnes se programa el cierre de 32 camas de junio a septiembre o hasta octubre. Afectan a Cirugía general, 4 habitaciones destinadas para paliativos y 4 habitaciones de aislamientos (la tercera planta al completo).

Según los profesionales de la sanidad pública la justificación de este cierre de camas no es otra que el ahorro en recursos humanos "aunque por ello se ponga en juego la salud de la población", denuncian.

Según Prosagap, este año el cierre "es si cabe más alarmante que nunca", porque el gerente del área de Pontevedra ha comunicado que algunas unidades como Neumología, Medicina Interna III y Lactantes se abrirán solo bajo demanda asistencial".

También denuncian que este año "ha sido especialmente malo en cuanto a esperas y colapsos, tanto en atención especializada como en primaria", por lo que "no podemos entender ni comprender por qué arriesgan así y juegan con la salud de los pontevedreses", añaden.

Consellería

Por su parte, la Consellería de Sanidade emitió ayer un comunicado en el que afirma que el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, a través del Plan de Adecuación de recursos asistenciales para verano, "mantendrá operativo el 89,3% de los recursos asistenciales durante los meses del período estival".

Esta planificación, "realizada en base al estudio pormenorizado de la afluencia de pacientes durante esta época y que cada año se lleva a cabo, permitirá asegurar las necesidades de cobertura asistencial de acuerdo con la previsión de demanda en el área sanitario, así como ejecutar un uso racional de los recursos asistenciales".