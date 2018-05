El "campanu" del Lérez se hizo de rogar

Más de dos semanas después del inicio de la temporada del salmón, el "campanu" del Lérez llegó por fin ayer. Han tenido que pasar 16 días para que el pontevedrés José Maquieira se hiciera ayer con el primer ejemplar en el coto de Monte Porreiro, un salmón de algo más de 4,3 kilogramos y alrededor de 75 centímetros de longitud.

Maquieira mostraba con orgullo al "rey del río" poco después de su captura, alrededor de las 14.30 horas, no solo por ser el primero que sale de las aguas del Lérez este año, sino también por el arduo trabajo que le supuso.

Encargado del comercio de pesca Maquieira -ahora en el paseo de Colón tras muchos años en la plaza de España-, explicaba que "dejé a mi hermana al frente a la tienda a eso de la una de la tarde y pude aprovechar el permiso que tenía para hoy -por ayer- para estar hasta las 16.30, cuando volvería a abrir el comercio".

Añade que "vine solo" y sin apenas equipo, tan solo la caña y además no había nadie más pescando -tenían también autorización dos aficionados de Santiago, pero ya se habían marchado- ni ninguna persona paseando a esas horas por el sendero fluvial.

El salmón picó poco después de lanzar el cebo, pero Maquieira se pasó un buen rato peleando con él. Tan pronto quedó enganchado "comencé a pedir ayuda para sacarlo, pero allí no había nadie y tuve que estar mucho tiempo para cansar al pez y al final lo saqué a mano", explica.

Todo ocurrió unos doscientos metros aguas abajo de la presa de Bora y es la primera vez que este experto aficionado se hace con el "campanu". Pertenece a una familia con larga tradición pescadora y hace años que acude a las orillas del Lérez para tratar de capturar al "rey del río". Indica que se dedica a todas las modalidades, desde la trucha en los ríos, a la pesca en el mar y muchas veces acompañado de su padre, Jesús Maquieira, que falleció en julio de 2017, pero deja claro que "el salmón es una pasión".

La captura del "campanu" se hizo de rogar este año., desde el inicio de la temporada, el pasado 1 de mayo. Aunque hubo campañas en las que fueron necesarios hasta doce días para obtener el primer ejemplar, no se recuerda tanta espera. En las últimas cinco campañas solo se capturó el "campanu" del Lérez en el primer día autorizado en 2014.

Al año siguiente hubo que esperar cuatro jornadas y hasta doce en 2016. El pasado año fue el 3 de mayo cuando se logró el éxito. Fue Ramiro Martínez Pereiras, un veterano pescador de A Estrada aunque afincado en Vigo el que logró un ejemplar de casi siete kilos y 90 centímetros.

Al respecto, Maquieira explicaba ayer que el río "está en muy buenas condiciones para pescar, con un buen caudal pero hasta ahora se nota que hay muy poca entrada de salmones, no solo en el Lérez, sino en otros ríos de Galicia y de Asturias". De hecho, el capturada ayer "es reciente, no creo que lleve más de cinco días en este coto, acababa de remontar". No sabe cuáles pueden ser las razones, y "puede cambiar todo mañana, nunca se sabe".

De momento, los aficionados disponen hasta el 31 de julio para comprobar si las capturas continúan a este bajo ritmo actual o la llegada del "campanu" anima la faena. Tras la pesca de ayer, ya solo se podrán sacar del río otro nueve ejemplares, para completar la cuota total de diez asignada al Lérez para toda la temporada, que finalizará antes de la fecha tope si se agota ese cupo.