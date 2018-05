A Asociación por un Museo do Mar para Marín celebra asemblea na súa nova sede

A Asociación por Un Museo do Mar para Marín celebra asemblea xeral de socios, que está convocada para mañá venres día 18, na nova sede da Praza 8 de Marzo. A reunión terá lugar ás 20.00 horas e nela dárase conta do logrado desde a constitución da asociación, até o día de hoxe no que xa se conta cunha sede situada na que fora antigua Caixanova.

"A convocatoria está dirixida únicamente ás persoas que se asociaron ao longo dos últimos meses, mais desde a asociación faise un novo chamamento a todas aquelas persoas vinculadas, ou simplemente interesadas, na historia de Marín a unirse a este proxecto que ten como obxectivo que a nosa vila conte cun Museo do Mar permanente que conserve e difunda os sinais de identidade deste noso pobo mariñeiro", expón o presidente do colectivo José Antonio Pérez Santiago.