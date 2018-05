Servicios Sociales aprueba un plan anual con un presupuesto de casi 673.000 euros

El gobierno municipal de Marín ha aprobado el plan de Servicios Sociales Comunitarios anual, subvencionados por la Consellería de Política Social, así como su presupuesto para este 2018, que en conjunto suponen una inversión total de 672.366 euros.

De esta cantidad, se solicita una subvención a la Xunta con cargo al Plan Concertado 2018, por un importe de 460.000 euros, mientras que la aportación municipal será de unos 213.000 euros.

Este plan supone una ampliación del proyecto municipal anual de 2017, con la presentación del plan para este 2018. Este proyecto incluye el Servicio de Axuda no Fogar, en las modalidades Básico y Dependencia, servicios y programas especializados en Atención Psicosocial.

Familias en riesgo

Los Servicios Sociales Comunitarios del Concello de Marín incluyen además programas de apoyo a colectivos especiales, como la población en situación de especial vulnerabilidad, con atención psicosocial de familias en riesgo, en este último caso con un presupuesto de 12.000 euros, de los que el Concello aporta 3.000 euros y se pide una subvención de 9.000 euros.

En los Servicios Sociales Comunitarios se incluyen además los sueldos del personal adscritos a este servicio, como las dos trabajadoras sociales, con un presupuesto de 45.300 y 37.490 euros respectivamente, un técnico de grado medio (36.500 euros) y una auxiliar administrativa (27.350 euros), que en conjunto suman un presupuesto de 140.000 euros, de los que el Concello aporta 89.200 euros y solicita una ayuda a la Xunta por 50.450 euros.

El Servicio de Axuda no Fogar suma un presupuesto de 521.000 euros, que se dividen entre los 45.500 euros destinados al Servizo de Axuda no Fogar Básico y 475.220 euros para el Servizo de Axuda no Fogar en modalidad de Dependencia. Ambos planes cuentan con una aportación de la Consellería de Política Social de 400.000 euros.

Este presupuesto supone una ampliación sobre el plan del año anterior, con un proyecto de servicios sociales comunitarios básicos y especializados presupuestado entonces en 614.683 euros.

Engloba los servicios sociales comunitarios, la ayuda al hogar en sus modalidades básicas y de dependencia, atención psicosocial y envejecimiento activo.

Junto a estos servicios se prestan otros en Marín, en la casa principal de la Granja de Briz, como el programa puesto en marcha por la Xunta de Galicia sobre servicios terapéuticos para personas con alzhéimer y otras demencias degenerativas.