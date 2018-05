La provincia alcanzó el pasado año mínimo histórico en fallecidos en viales interurbanos

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Ana Ortiz, presidió esta mañana la reunión de la Comisión Provincial de Tráfico y Seguridad Vial, que analizó el balance de siniestralidad correspondiente al año 2017 en la provincia de Pontevedra.



Los datos aportados por la Dirección General de Tráfico apuntan a un descenso de la siniestralidad más grave en las vías interurbanas de la provincia. En 2017 se produjeron 20 fallecidos (según el cómputo a 24 horas) en siniestros de tráfico, siete menos que el año anterior, alcanzando un mínimo histórico. En la provincia, las cifras de víctimas de mortales, a partir del año 1998, en el que se alcanzaron los 206 fallecidos, han ido descendiendo, progresivamente, con una reducción acusada en 2013, que marcó la tendencia de estos últimos cinco años en los que la tasa de mortalidad se ha situado siempre por debajo de la estatal. Del total de víctimas mortales, el 90% se produjo en vías convencionales. Asimismo se produjo un descenso del 25% de heridos hospitalizados.

En cuanto al tipo de accidente, en 2017, el más frecuente fue la salida de vía y la colisión frontolateral, que ocasionaron el 30% y el 24% del total de los 1.760 siniestros con víctimas.

Por lo que respecta al tipo de vehículo, lo más significativo es el acusado descenso, en vía interubana, de los fallecidos y heridos hospitalizados que viajaban en turismos y furgonetas. El número de víctimas mortales se redujo a 6 frente a los 11 de 2016, y los heridos hospitalizados disminuyeron en un 38%.



En la estadística de la DGT destaca la evolución de los accidentes mortales en los que se vieron implicadas motocicletas. El número de fallecidos, en vías interurbanas, ascendió a 10, significando el 50% de las víctimas mortales registradas en 2017. A la vista de estas cifras, el pasado ejercicio se llevó a cabo una campaña específica de control de motocicletas, orientadas a la concienciación y al refuerzo de la vigilancia en las vías, preferentemente, utilizadas por el colectivo de motoristas, en particular los fines de semana, que tendrá continuidad este año.



Por otra parte, la mayoría de las víctimas mortales en carretera pertenece al sexo masculino y la franja de edad se sitúa entre los 35 y los 44 años.

La distracción aparece como primer factor concurrente en los accidentes con víctimas en vías interurbanas, seguida de la velocidad excesiva o inadecuada y, en tercer lugar, como causa desencadenante de los siniestros figura el no respetar la prioridad de paso.



Asimismo, se constató que 2 de los 7 usuarios de turismos y furgonetas que resultaron fallecidos, en el pasado ejercicio, no hacían uso del cinturón de seguridad, por ello para insistir en la importancia del uso de este sistema de seguridad se ha puesto en marcha una campaña a nivel autonómico, que se prolongará hasta el 18 de mayo.



EDUCACIÓN VIAL



En la reunión de hoy se informó de la creación de una Subcomisión Provincial de Tráfico de Educación Vial. Este órgano nace con el objetivo de fomentar la colaboración entre todas las Administraciones y diferentes organizaciones públicas y privadas con el fin de crear un foro donde analizar, debatir y diseñar acciones que permitan incrementar la difusión de actividades y contenidos de educación vial en la provincia pontevedresa.



COMISIÓN PROVINCIAL



La Comisión provincial de Tráfico y Seguridad Vial es un órgano colegiado de carácter consultivo que reúne a representantes de distintos órganos de la Administración del Estado, Xunta de Galicia, Diputación Provincial y ayuntamientos, con competencias en seguridad vial, bien como titulares de las vías bien como responsables de la vigilancia y gestión del tráfico.



En la reunión de hoy participaron, además de la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana Ortiz; la jefa provincial de Tráfico, María Isabel Alonso de Linaje; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, Jorge González; el capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra, Leovigildo Villares; el concelleiro de Seguridade de Vilagarcía de Arousa, Juan Antonio Pérez Callón; el jefe de la Policía Local de Vigo, Francisco Martínez; el intendente de la Policía Local de Pontevedra, José Manuel González; la inspectora principal de la Policía Local de Vilagarcía de Arousa, Carmen Roca; el representante del Ministerio de Fomento, Carlos Basoco; el director de Mobilidade de la Diputación de Pontevedra, Daniel Romay; el representante de Audasa, Javier Fondevila; el representante de la Jefatura territorial de la Axencia Galega de Infraestruturas e Vivenda, Alfonso Tenorio; y la directora gerente de Acega, Carlota Sánchez.