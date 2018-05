La Policía llegó hasta la red de "O Mulo" a través de intensos seguimientos y vigilancias

La sexta jornada del juicio por el alijo de 1.245 kilos de cocaína del "Coral I" dejó las declaraciones de otros tres de los agentes de la Policía Nacional que participaron en el operativo, quienes volvieron a reiterar que llegaron a desmantelar la red de presuntos narcotransportistas liderada por Rafael Bugallo Piñeiro "O Mulo" y a la rama de supuestos traficantes colombianos a través de los intensos seguimientos y vigilancias a las que fueron sometidos los implicados. De hecho, alguno de los agentes afirmo que llegó a participar en más de treinta dispositivos sobre los investigados.

Y es que uno de los objetivos de la Fiscalía es apuntalar el material probatorio existente en contra de los acusados a través de los interrogatorios a los agentes, toda vez que ya desistió de utilizar en el juicio las grabaciones captadas con la sonorización de un vehículo utilizado por Bugallo Piñeiro y que fueron impugnadas por las defensas. Ante su más que probable anulación, la Fiscalía ya anunció que no va utilizar dichas grabaciones y rechaza, como argumentan las defensas, que estas hayan viciado el resto del procedimiento al dar lugar al resto de las actuaciones.

Es por ello que uno de los objetivos del Ministerio Público es probar que los agentes llegaron a descubrir toda la trama a través de vigilancias y otras labores de inteligencia policial y no con estas escuchas. Una de las defensas volvió a preguntar ayer directamente a uno de los agentes si no fueron las sonorizaciones las que les sirvieron de base para posteriores pesquisas a lo que este respondió que "no", insistiendo en las múltiples vigilancias al grupo.

Los agentes también explicaron que conectaron a ambas organizaciones (la colombiana con la gallega) en el que comprobaron que el supuesto "enlace", enviado por los colombianos desde Madrid a Galicia para actuar como "notario" de la descarga de la droga, Gerardo Holguín, contactó en Vilagarcía con la "mano derecha" de Bugallo Piñeiro, Jaime Bolados el "Chileno".

Este agente insistió en las fuertes medidas de seguridad que adoptaba la organización, sobre todo "O Mulo" que acudía "disfrazado" y con pelucas "a las reuniones importantes".

Otro de ellos también destacó el hecho de que Holguín tuviese entre las pertenencias que le fueron halladas en un registro un pasaporte resguardado en un soporte plastificado, similar a los que se utilizan para salir a la mar y que podría demostrar, al menos para la Fiscalía, que la salida de la planeadora para ir a buscar la droga del Coral era inminente.

También declaró un agente destinado en Madrid que realizó los seguimientos a uno de los colombianos de la red afincados en Vilagarcía y que en su desplazamiento en la capital se entrevistó con el fallecido Jorge Iván Salazar, supuesto representante del cártel colombiano en España. Explicó que el encuentro era muy significativo dado que "para nosotros Salazar siempre ha sido un objetivo fundamental en la lucha contra el tráfico de drogas".