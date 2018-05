Homenaxe no Principal a todas as mestras da vida

| Baixo a dirección de Gena Baamonde, as actrices Anabell Gago, Lorena Conde e Chelo do Rejo protagonizan "Señora que pasea pola rúa con dous cans preciosos", unha obra en homenaxe a María Victoria Moreno que a compañía Matrioshka Teatro puxo onte en escea no Teatro Principal. Poesía, humor e fantasía xúntanse nesta obra que lembra en xeral a todas as mestras da vida.