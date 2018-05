BNG y Podemos califican de "desproporcionada" la tala de árboles en Punta Vicaño

La tasa de numerosos árboles por parte del Concello en el parque de Punta Vicaño, supuestamente por la enfermedad de los árboles, ha sido calificada de "desproporcionada" y "sin justificación" por el BNG y Podemos Sanxenxo, que temen que el citado espacio de ocio nunca llegue a recuperar el aspecto del pasado pese al anuncio de que habrá repoblaciones, y se preguntan también por el destino de la madera talada.

El BNG local señala que pide información sobre este proceso desde el pasado 7 de mayo, pero no se le facilitó hasta el día 14, con un informe técnico municipal para justificar la tala. La formación señala que ese informe responde a una "simple de mera inspección visual, donde se hace referencia a existencia de árboles con cánceres debido al ataque de hongos que hace que se encuentren secos en su interior".

Según consultas efectuadas por el grupo municipal del BNG al Centro especializado Estación Fitopatolóxica del Areeiro, dependiente de la Diputación de Pontevedra y "centro de investigación de referencia en materia de plagas y tratamientos fitosanitarios, y colaborador habitual de la Consellería de Medio Rural, fuimos informados que una inspección visual nunca podría determinar la consideración de plaga, siendo imprescindible un análisis de laboratorio para determinar que se estaba ante de una plaga llamada comúnmente cáncer provocado por el hongo Fusarium circinatum que había podido justificar una talla tan severa, pues como bien nos indicaron en el centro, aunque los árboles habían podido presentar visualmente síntomas compatibles con la existencia de ese hongo".

Por su parte, Podemos Sanxenxo pregunta al Concello por el destino de la madera y duda que el parque pueda recuperarse. "Las imágenes de docenas de troncos perfectamente sanos apilados y esperando ser recogidos por su comprador, los testimonios de vecinos desmintiendo esa supuesta enfermedad o ese dudoso peligro inminente, o las fotos tomadas del parque donde se observa el estado previo a la tala, son evidencias contundentes que contrastan con la terquedad que sigue mostrando el concejal de Medio Ambiente sobre este tema".

Subraya que "Punta Vicaño perdió árboles centenarios por motivos poco claros que el señor Deza insiste en ocultarnos. Las promesas sobre repoblaciones espectaculares y grandes expertos paisajísticos que devolverán la sombra al parque no justifican, de ninguna forma, esa tala indiscriminada. El Concello no tenía derecho a arrasar ese entorno, que nunca volverá a ser igual y que tardará décadas en recuperarse, pero el PP no asume responsabilidades y se lanza al ataque acusándonos de alarmistas", con cluye Podeos.