Alertan de que el cierre de camas en el CHOP puede prolongarse hasta el mes de noviembre

Pontevedra acoge hoy la II Marcha contra el cierre de camas en el área sanitaria en los hospitales públicos de Montecelo, Provincial y O Salnés. Comenzará a las 20.30 horas, con salida desde la Plaza de España hasta el Hospital Provincial. A la marcha de hoy miércoles se ha invitado a todos los sindicatos, asociaciones de enfermos, del cáncer y vecinales, al igual que a SOS Sanidade Publica. También se ha invitado a todos los partidos políticos de Pontevedra y a la presidenta de la Diputación.

El sindicato Prosagal recuerda que la previsión de cierre de camas del Sergas para este verano tendrá picos de hasta 83 unidades a la vez, "con la salvedad y agravante de que varias de ellas permanecerán cerradas durante los meses de octubre e incluso noviembre".

Según sus datos, serán, en junio, 9 camas de la unidad de Lactantes, mientras que en la primera quincena de julio, serán 52 (Lactantes 9, Medicina interna III Hospital Provincial 33, Neumología de Montecelo 10 camas). En la segunda quincena de julio y agosto se cerrarán 83 camas (Trauma Montecelo 31, Medicina interna III Provincial 33, Neumología 10 y Lactantes 9 camas). En septiembre se cerrarán 52 camas pertenecientes a las unidades de Lactantes, Neumología y Medicina Interna III.

En el mes de octubre las camas afectadas por el cierre serán 9 en Lactantes y sin previsión de apertura de Medicina Interna (33) y Neumología (10), añade el sindicato. En estas unidades, que permanecerán cerradas en octubre, podría alargarse el cierre hasta noviembre, según indica Prosagal. En el Hospital do Salnés se programa el cierre de 32 camas de junio a septiembre o hasta octubre.

"Estos cierres comenzaron en un principio para adecentar y remoler unidades, que por motivos de ocupación no podían arreglarse en otra época del año y se cerraban durante 15 días, para proceder a la remodelación de sus instalaciones", indica el sindicato.

"Si echamos la vista atrás, esa era la política de cierre de aquel momento, que podría ser justificado y real, por ese motivo los trabajadores lo entendían y comprendían, pero después vieron el ahorro que se producía con ese cierre", explican sus portavoces, que añaden que "hoy en día no sucede lo mismo, las gerencias en la actualidad culpan del cierre a las vacaciones de los profesionales, pero la realidad es otra, la justificación no es otra que el ahorro en recursos humanos aunque por ello se ponga en juego la salud de la población".

"Alarmante"

Según el sindicato, este año el cierre "es si cabe más alarmante que nunca", porque el gerente del área de Pontevedra ha comunicado que algunas unidades como Neumología, Medicina Interna III y Lactantes se abrirán solo bajo demanda asistencial. Lo justificó, según Prosagal, en que solo abrirán si hay cinco pacientes en espera de una cama de cinco horas como mínimo en Urgencias.

"Será ese el motivo que justifique la apertura de alguna unidad de las mencionadas en los meses de octubre o noviembre", cuestión que a Prosagal, "como representante de todos los trabajadores nos cuesta creer, porque esa era la pretensión ya del año 2017".

"Este año ha sido especialmente malo en cuanto a esperas y colapsos, tanto en atención especializada como en primaria, y la culpa siempre ha sido del pico de gripe. Un pico que ha sido más virulento y más largo que nunca. Tanto es así que hace dos semanas, sin ir más lejos, se produjo un nuevo colapso en Urgencias del Hospital Montecelo y nos preguntamos si en los meses a los que afecta estos cierres la Xunta, el conselleiro y el gerente del área de Pontevedra prevén una cura de salud, porque si no, este cierre no lo podemos entender ni comprender, no podemos comprender por qué arriesgan así y juegan con la salud de los pontevedreses", añaden.

Por otra parte, en las últimas horas pacientes y acompañantes han denunciado que soportan largas esperas, en ocasiones de varias horas, para acceder a la sala de tratamientos oncológicos del Hospital Provincial. Lo hacen, además, "hacinados" en una sala pequeña "y sin ventilación", añade la portavoz del sindicato Prosagal, Carolina Iñarrea.

En esta sala de Oncología se realizan una media de sesenta tratamientos por día. Para tratar de aliviar una situación de colapso crónico, en mayo de 2016 se amplió la atención a las tardes. Pero el número de pacientes de este servicio crece de forma exponencial. En este servicio del Complejo Hospitalario de Pontevedra se atiende a unos 1.100 nuevos pacientes cada año.

La sala de espera, en la que los enfermos y acompañantes aguardan durante horas, tiene poco más de una decena de sillas repartidas por el pasillo que separa los despachos médicos de la habitación de tratamientos.