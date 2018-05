María Victoria Moreno, protagonista das actividades nos centros escolares

| María Victoria Moreno adquire maior protagonismo enas actividades organizadas pola Concellería de Normalización Lingüística nos centros de ensino durante a semana na que se conmemra o Día das Letras Galegas. Así, onte tivo lugar un roteiro adicado a escritora homenaxeada o 17 de maio no que participaron nenos da Escola Infantil Fina Casalderrey. Os pequenos fixeron un recorrido polo centro históricxo para decubrir a cidade a través dos xogos.O obsectivo desta actividade é dinamizar o uso da lingua entre nenos de Educación Infantil e 1º de Primaria aprendendo a coñecer a cidade a través da lingua. Ademáis, no instituto Torrente Balleter celebrouse un acto en homenaje a Mª Victoria Moreno que contou coa presencia do viuvo da escritora. Os actos extendense a totalidade dos centros escolares.