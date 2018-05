Hacienda añade más ciudades al plan DUSI sin liberar todavía los fondos concedidos en 2016

El Ministerio de Hacienda no deja de aprobar ayudas de los fondos DUSI por toda España y ya son 173 los municipios incluidos en este plan de desarrollo sostenible europeo. Sin embargo, ninguna de esas ciudades ha visto todavía ni un euro de esos fondos. En el caso de Pontevedra son 10 millones de euros de los el Estado no ha liberado nada, lo que mantiene paralizados varios proyectos millonarios del Concello. En la misma situación está Marín, al que hace año y medio se le otorgaron cinco millones.

En propio ministerio destaca en un comunicado que "un total 173 ciudades españolas cuentan ya con una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), toda vez que en esta (tercera) convocatoria se seleccionan 50 nuevas ciudades. De esta forma, prácticamente el cien por cien de los municipios españoles urbanos que pueden optar a las llamadas DUSI, tiene una planificación estratégica de ciudad".

Sin embargo, esa "planificación" que cita Hacienda está totalmente paralizada en todos los municipios seleccionados en las dos convocatorias anteriores, ya que el ministerio no transfiere los fondos o, al menos, no comunica autorización alguna a los municipios para autorizar su gasto.

Hace un mes, Pontevedra ya lanzaba la voz de alarma al respecto y ayer mismo se reiteraba la "preocupación" por el "silencio" estatal puesto que al menos cuatro iniciativas municipales en el casco urbano, presupuestadas en más de 6,5 millones de euros, no pueden ser adjudicadas ni ejecutadas. Esas cuatro obras son la rehabilitación y peatonalización del puente de O Burgo (2,6 millones), la reforma integral del pabellón multiusos de A Xunqueira (2,1 millones), la reurbanización de la rúa de O Gorgullón (1,5 millones) y la adecuación de la planta alta del Mercado a sus nuevos usos (280.000 euros). De todos esos fondos, Europa aportaría alrededor de cuatro millones, pero son por los que aún espera el Concello, año y medio después.

El gobierno local aclara que este retraso no implica que Pontevedra pueda perder los fondos, pero necesita un documento que certifique que los diez millones concedidos en su día están "en caja" y se pueden usar para el fin elegido. En el comunicado ahora emitido por Hacienda no se despeja esta incógnita y solo se indica que "en la convocatoria actual se ha incluido la ayuda procedente de la revisión técnica del Marco Financiero Plurianual y las cantidades no asignadas de las anteriores convocatorias alcanzando un total 353,4 millones de euros de ayuda Feder, lo que acumulado a las anteriores convocatorias completa los 1.362 millones incluidos el Eje Urbano del Programa Operativo Plurirregional de España".