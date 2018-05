Sesión de animación á lectura no colexio Sequelo co gallo do Día das Letras Galegas

Co gallo do Día do Libro e das Letras Galegas os nenos de 1º e 2º de Primaria do Sequelo participaron nunha sesión de animación á lectura na que o grupo formada por Andrea e Antía representou a obra "O Cataventos", basada no conto de Mª Victoria Moreno, a escritura homenaxada este ano. Tras asistir á representación os nenos realizaron diversas actividades relacionadas co conto que presenciaron.