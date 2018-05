O CEIP A Laxe celebra dende mañán a súa Semana Cultural para comemorar a María Victoria Moreno

O CEIP A Laxe celebra a partir de mañán a súa Semana Cultural para conmemorar as Letras Galegas, dedicadas este ano á escritora Mª Victoria Moreno. A semana comezará cun contacontos e un obradoiro promovido polo Concello de Marín dirixido aos máis pequenos: Ed. Infantil, 1º e 2º curso. Tamén farán un taller de coiro para todo o alumnado, impartido por un artesán da zona e remataremos o día cun obradoiro de graffiti e un faladoiro sobre "Cultura Urbana" impartido por Vella Escola dirixido aos máis maiores: 3º, 4º, 5º e 6º curso e promovido polo Concello de Marín. Ademáis, o martes haberá unha xincana no centro para traballar á autora Mª Victoria Moreno. Rematarán o mércores coa actuación do Mago Noel. Ademais desde o pasado venres día 11 podese visitar a exposición sobre "Instrumentos de Refugallo" feitos polo alumnado do centro.