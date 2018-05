Moldes, a Sobral: "Temos potencial pero é triste que un alcalde non tome decisións"

El portavoz del PP local, Ángel Moldes, emitió ayer una carta abierta a la atención del regidor poiense, Luciano Sobral. En dicho texto, Moldes asegura que el alcalde "aposta por mirar cara outro lado" lo que genera "graves consecuencias para o futuro do noso concello e para os veciños de cada unha das nosas parroquias".

"Sei que compartes comigo ese afecto por Poio e esa admiración polas nosas veciñas e veciños, debes entender a miña tristura ao ver como o noso enorme potencial non ten a oportunidade de realizarse, ao ver como aqueles problemas se agudizan porque non hai un alcalde que tome decisións", expone en la misiva.

"A túa aposta por mirar a outro lado e non encarar as decisións que implica a alcaldía ten graves consecuencias para o futuro do noso concello e para os veciños de cada unha das nosas parroquias. A parálise e a falta de iniciativa en relación ao urbanismo, aos servizos, a actuacións moi necesarias para o desenvolvemento de Poio teñen un impacto real sobre e economía e as perspectivas humanas e laborais da nosa xente", añade Moldes.

El líder del PP recuerda que en los últimos días, a Poio le ha afectado mucho la "incapacidade para ubicar unha depuradora". "Levamos anos sufrindo as consecuencias do teu empecinamento en non exercer a responsabilidade que te corresponde e non garantir o saneamento e a depuración de milleiros de veciños de Poio", especifica Moldes, que finaliza diciendo que "despois de 25 anos un alcalde non pode escusarse en bloqueos externos ou en herdanzas recibidas".