Un estudio concluye que el Verdugo solo tiene capacidad para trasvasar 30 l/sg

El Concello de Ponte Caldelas muestra su "perplejidad" después de haber recibido el "Estudio para garantizar lo suministro del sistema de abastecimiento de Vigo" realizado en el año 2011 por Augas de Galicia. El documento descarta todas las opciones barajadas para trasvasar desde el río Verdugo, tanto por su ineficacia como por su impacto ecológico, y apuesta claramente por trasvasar desde el río Miño hasta la presa de Zamáns.

El estudio demuestra que el Verdugo sólo tiene capacidad para trasvasar, de manera puntual, 30 litros al segundo, menos de un 4% del refuerzo que el sistema de Eiras-Vigo precisará en el futuro, calculado en 780 litros al segundo durante un promedio de 30 días al año en función del rigor de los períodos de sequía.

El gobierno local tripartito de Ponte Caldelas, que cuenta con el asesoramiento de ingenieros voluntarios, considera que este estudio es toda una enmienda a la totalidad no sólo al disparatado "proyecto político" de trasvase desde el río Verdugo, sino también a la credibilidad de Augas de Galicia.

El alcalde, Andrés Díaz, solicitará una nueva reunión con el director general de Aguas, Roberto Rodríguez, para exigir el archivo inmediato del expediente que la entidad autonómica dependiente de la Consellería de Medio Ambiente está tramitando por la vía común, después del frustrado intento de sacarlo adelante el pasado otoño por la vía de urgencia. "Intentaron esconder ese estudio y tienen muchas explicaciones que darnos", afirma. El alcalde añade que queda claro que el proyecto actual, para trasvasar 350 litros al segundo, "es un parche" pues se necesitan 780 litros "y en un auténtico disparate técnico vano a buscarlos en un río que sólo puede acercar 30".

Críticas a Augas de Galicia

Díaz pide a responsables de Augas de Galicia "que se aclaren, que lean sus propios documentos y que respeten su propia planificación hidrológica". "Augas de Galicia", añade, "no está para hacer política contra los ayuntamientos, sino para gestionar el agua, como bien escaso que es, de una manera racional y sostenible".

El alcalde de Ponte Caldelas recalca que, delante del oscurantismo de Augas de Galicia, es necesario que el Concello haga públicas las conclusiones del citado estudio para garantizar el suministro del abastecimiento de Vigo, que son las siguientes: La presa de Eiras es suficiente para la demanda actual en el área urbano de Vigo, pero no garantiza el suministro previsto de cara a el año 2036 (el estudio de 2011 hace una prospección a 25 años). Se precisará durante un promedio de 30 días al año, coincidiendo con los meses del estiaje, de una aportación complementaria de 780 litros al segundo.

En el río Verdugo no hay caudal suficiente para trasvasar. "La solución de derivar agua del río Verdugo, sin regulación, al embalse de Eiras, no es viable porque no podrán derivarse más de 30 litros al segundo", concluye el estudio: "Esta solución se descarta", remacha.

Sólo un bombeo desde lo río Miño hasta la presa de Zamáns solucionaría los problemas de demanda urbana en los ayuntamientos del área de Vigo. Y mismo permitiría atender bien a Gondomar, Baiona y Nigrán incrementando el caudal a trasvasar en otros 250 litros al segundo. El coste de esta actuación es de 27,90 millones de euros. La otra alternativa sugerida es una derivación, por gravedad, desde la presa de Albarellos, situada entre los ayuntamientos ourensanos de Leiro y Boborás, pero ya con un coste de 115,40 millones de euros.

El estudio también baraja las opciones de construir nuevos embalses en el Verdugo (50 millones de euros), aguas arriba de Ponte Caldelas, y en el Oitavén, aguas arriba de Eiras (30 millones), pero se desaconsejan por el impacto sobre las poblaciones, el impacto ecológico y los costes.