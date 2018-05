El PSOE recrimina a Martín su gestión en el solar de la familia Rocafort

El PSOE, a través de su secretaria xeral, Ainhoa Fervenza, arremete contra el alcalde Telmo Martín por la gestión realizada por el solar de la familia Rocafort en la Rúa As Cunchas, y que va a suponer un desenbolso millonario para las arcas municipales.

Fervenza critica todo lo realizado por el Concello desde el año 2003 cuando un cambio en la norma urbanística en los años 90 obliga al Concello a indemnizar a los propietarios de este terreno, que están valorados en tres millones de euros. Martín propuso en su época de alcalde, según el PSOE, "la ocurrencia al decidir que la junta de compensación del suelo SUB 20 cargue con los costes de cesión del terreno de As Cunchas al Conclelo, a cambio de un incremento del aprovechamiento lucrativo de dicho SUB 20". Sin embargo, al no desarrollarse este plan urbanístico en este núcleo urbano el planteamiento del entonces regidor del PP no pudo llevarse a cabo.

Culpan los socialistas a "los impulsos de Martín", y le critica por "no haber hecho lo correcto que hubiese sido pagar la expropiación a la familia Rocafort en tiempo y forma".

Lamenta la portavoz del PSdeG de Sanxenxo que ahora haya que pagar una indemnización que podría alcanzar los siete millones de euros, es decir, más del doble.