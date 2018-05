Una emotiva misiva a quienes "ponen sus vidas en riesgo para salvar las nuestras"

La Subdelegación de Defensa en Pontevedra celebró ayer su día institucional con un acto presidido por el delegado de Defensa en Galicia, el Coronel Juan Carlos Sancha Orduña; acompañado por el subdelegado en la provincia, el coronen Ángel de Miguel Campos, entre otras autoridades.

Un emotivo acto en el que se llevó a cabo la entrega de condecoraciones a diversos militares por su trayectoria profesional y la entrega de diplomas y nombramientos al personal reservista voluntario. Pero quizá la parte más emotiva fue la que se reservó para la lectura de la misiva que este año se hizo con el primer premio a nivel nacional del certamen "Carta a un militar español" que organiza el Ministerio de Defensa. Entre más de 8.470 alumnos de toda España, la ganadora fue una alumna del colegio San Fermín de Caldas de Reis, Icía Rey, quien hace dos días recogía el galardón en Madrid de manos de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal. Ayer, a Icía le tocaba recoger el premio a nivel provincial, dando lectura a una carta en la que destaca sobre todo la entrega desinteresadade todos los militares de las Fuerzas Armadas españolas.

En su carta, poco a poco va dando respuesta a una serie de preguntas que se formula al inicio de la misiva, tratando de comprender "qué es eso que los lleva a poner su vida en riesgo sin pedir nada a cambio". Son valores como la lealtad, la solidaridad, la disciplina, la responsabilidad, la valentía, la superación, el respeto, la integridad, la formación, el liderazgo y la igualdad los que destaca esta joven caldense en su carta a un militar español.

Ayer Icía desvelaba que cuando comenzó a escribir la carta se inspiró "en los valores que me transmitía mi abuelo", militar de la Armada en Marín y también en su padre, guardia civil. "Me puse en su lugar y me di cuenta que ellos están dispuesto a darlo todos por nosotros", incluso a "poner sus vidas en riesgo para salvar las nuestras".Inés, del Frei Martín Sarmiento; Aarón, del Salvador Moreno; y Saleta, del Nuestra Señora de los Dolores, completaron la lista de ganadores del certamen.