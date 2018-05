Restricciones de tráfico en Campelo por el Maratón de Fátima

La Policía Local de Poio llevará a cabo un operativo especial para garantizar la seguridad en el Maratón de Fátima, que discurre por Campelo y Lourido. Por ello, este sábado se cerrarán al tráfico las vías por donde discurre la prueba a partir de las 17.30 horas.

El recorrido afectará a las siguientes calles: salida en la Praza da Granxa, con un recorrido de 6,4 kilómetros a través de Travesía da Cachada, Mouchos, Beiramar, O Eirado, Padre Aveñino, y retorno en la Caseta das Mariscadoras por Bando do río, Camiño da Costa de Campelo, As Anovadas, Fernanda y Pedro Soto. Tras el paso por meta, la otra vuelta será por Camiño da cachada, Monte do Cura, Beiramar, Cruceiro, Senda Area da Porta Banda do Río, Regueiriño, Pedro Soto y fin de nuevo en la Granxa.



La prueba deportiva finalizará sobre las 20.30 horas, cuando se volverán a abrir estas calles al tráfico.