Xoel López, Jenny and the Mexicats y Pasajero cierran el cartel del PortAmérica

La séptima edición del PortAmérica ya tiene cerrado completamente su programa de actuaciones. Y lo ha hecho con tres artistas que aportarán más variedad y que completarán un cartel con más de 30 conciertos divididos en los tres días de duración del festival: Xoel López, Jenny and the Mexicats y Pasajero.

El artista coruñés Xoel López será uno de los grandes atractivos del festival, que cumple su segundo año consecutivo en Caldas de Reis después del traslado desde Nigrán. López regresa a la Carballeira caldense un año después, ya que fue uno de los cantantes que participó en la edición del 2017 del festival.

El vocalista herculino presentará su trabajo "Sueños y Pan", décimocuarto álbum de su carrera. En este disco, desde un eclecticismo total, se inquieta por cosas muy distintas a las de cuando se inició en la música. Dos de ellas, cargadas de simbolismo, titulan este nuevo trabajo del que es sin duda uno de los artistas musicales más solventes y representativos de la escena independiente iberoamericana.

A falta de confirmar el horario y escenario definitivo, Xoel será uno de los artistas que cierre el sábado 7 el festival, junto con Izal, El Columpio Asesino, Mexrrissey o Elyella.

También ese esa jornada actuará Pasajero, otra de las bandas confirmadas finalmente para el PortAmérica 2018. El grupo presentará en Caldas de Reis su tercer disco: Antídotos Fugaces (Ernie Records 2018). Éste está compuesto por diez enérgicas canciones, "luminosas y cuidadas y con una calidad de letras que describen, con acertados trazos de esperanza y rabia, momentos personales de la banda y situaciones colectivas".

Por último, Jenny and the Mexicats actuará el primer día: el jueves 5 de julio. Esta banda multicultural reúne a Jenny (inglesa), Icho y Pantera (mexicanos) y David (español), para crear perfectos ritmos de jazz, rockabilly, folk, flamenco y reggae que aderezan con cálidas sonoridades latinas.

Su nuevo disco, Mar Abierto (2017), es un "explosivo cóctel de sonidos, como todos los de esta banda de personalidad única y diferente", destacan desde Esmerarte, organizadora del festival. Jenny and the Mexicats compartirá la jornada inicial con Imelda May, La Pegatina, Pussy Riot o Los Auténticos Decadentes.

Mientras, el viernes 6 de julio será el turno para Vetusta Morla, La Habitación Roja, Viva Suecia o Neuman, además del ganador del concurso Sonidos Mans.