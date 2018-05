Los vecinos de los municipios del área reclaman que los autobuses hagan parada en el centro de la capital

Entre las peticiones de los vecinos de los municipios incluidos en el futuro plan de transporte metropolitano de Pontevedra destaca la cuestión de las paradas de los autobuses. Una vieja demanda es lograr que estos puedan dejar y recoger a los pasajeros en el centro de la ciudad, debido a la situación de la estación de autobuses.

Es el caso de Poio, ya que algunos de la parroquia más cercana a Pontevedra, San Salvador, consideran que el uso de autobús no les solucionaría el problema salvo si pueden apearse en el centro o en algún punto más próximo que la propia estación.

"Esta cuestión ya se habló en muchas ocasiones y, por ejemplo, los vecinos de A Caeira o de San Salvador prefieren usar sus coches e incluso hacer largas distancias a pie porque pierden más tiempo usando el bus y volviendo hacia atrás desde la estación", explica Cándido Dasilva, presidente de la Asociación de Veciños A Laxe, de Raxó.

Además, está el problema de los horarios. "No están claros y la gente está muchas veces esperando un autobús sin saber si va a llegar o no. Sobre todo, en verano lo vemos también con los turistas, que nos preguntan y no entienden por qué no están escritos en un panel informativo en las marquesinas", añade el portavoz vecinal.

Xesús Portela, a la Asociación de Veciños de A Insua, en Ponte Caldelas, destaca que en municipios con dispersión poblacional los autobuses "van vacíos". "El problema son los horarios, ya que solo hay tres autobuses al día", se lamenta. Asimismo, expresa el deseo de los vecinos de que se ponga en funcionamiento un autobús directo a Montecelo.