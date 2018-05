La gratuidad a Montecelo, sobre la mesa

El Concello de Pontevedra no descarta la posibilidad de incluir una línea gratuita de autobuses desde el centro de la ciudad hasta el Hospital Montecelo. "Habrá que estudiarlo, igual que todas las opciones", recalcó Demetrio Gómez. En esta línea, recordó que sería "contradictorio" con un parking gratuito para acudir al centro hospitalario en coche privado. "Hay que estudiar todo en conjunto, no se pueden tomar decisiones parciales porque pueden ser contradictorias", resumió. Asimismo, recordó que esto dependerá también de las paradas de los autobuses metropolitanos, "de si finalmente pueden hacerlo en el centro de la ciudad o no".