El "enlace" del cártel colombiano en Arousa reconoce contactos con "O Mulo" y su socio

Los 17 acusados que se sientan en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra en el juicio por el alijo de cocaína hallado en la víspera de Reyes del año 2015 a bordo del pesquero "Coral 1" iban a ser, inicialmente, 18. El fallecimiento poco tiempo después de Jorge Iván Salazar Castaño impidió el procesamiento de este ciudadano colombiano asentado desde hacía años en Madrid y a quien la Policía sitúa como el principal representante en Europa del conocido como clan de Los Urabeños.

Ayer, el nombre de Salazar Castaño fue uno de los más repetidos en el juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia por la cocaína del "Coral 1". Suyos, en teoría, eran los 1.245 kilos de droga que se embarcaron en este pesquero en el venezolano Puerto de la Cruz con destino al otro lado del Atlántico, concretamente a la altura de Cabo Verde, en África, en donde deberían esperar órdenes.

Mientras la droga viajaba hacia el este en la bodega de popa del vetusto palangrero, el cártel movía a sus hombres en España. El fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Valrela, está convencido que los colombianos incluso habían montado una especie de "despacho" estable en pleno centro de Vilagarcía, de ahí la importancia que concede el Ministerio Público a esta operación. Al frente de la infraestructura en España estaría Salazar, quien daba las órdenes al resto. Uno de sus subordinados sería José Gerardo Holguín Romero, quien también figura entre los 17 acusados en esta "Operación Visillo" y el único de los detenidos en tierra que reconoció (junto a los tripulantes del barco) los hechos que se le imputan.

El "notario" del clan

Ayer fue de los pocos que admitió preguntas del fiscal delegado antidroga. Holguín Romero relató que Salazar lo reclutó con la "misión" de enviarlo a Galicia y convertilo en el "notario" de la organización colombiana en Arousa. "Yo iba a ser sus ojos aquí y después rendir cuentas de lo que pasaba a Salazar", explicó al tribunal. Las órdenes con las que viajó a Galicia eran claras: "conseguir una lancha e ir al encuentro del Coral I". El mismo reconoció que debería viajar en la lancha para "atestiguar" que se recogía toda la droga que había y se desembarcaba. Sabía también que la mercancía que traía el pesquero era cocaína.

Explicó que viajó a Arousa en compañía de otro de los acusados que ya estaba afincado en Vilagarcía, Over Alberto Vence Córdoba, y que los recogió en la estación de tren otro compatriota también acusado, Juan Ramos. Explicó que una vez en Vilagarcía, tanto él como Over Alberto mantuvieron contactos con Rafael Bugallo Piñeiro "o Mulo" y con su presunto lugarteniente, Jaime Bolados "el Chileno"; para conseguir una radio con la que ponerse en contacto con el "Coral I" y confirmó los repetidos viajes al monte Castrove para comunicarse con el pesquero. Unos encuentros en el alto de Armenteira en los que estaban presentes, al menos, tanto él, como Over Alberto, Rafael Bugallo y Jaime Bolados.

Holguín también reconoció que la idea era transportar la droga en la lancha en la que el grupo de "O Mulo" supuestamente reformaba en una nave de Bergantiños, pero al igual que otros de los acusados, aseguró que los gallegos le indicaron que la embarcación "todavía no estaba terminada" por lo que no podía salir a navegar.

La situación real de la embarcación hallada en Cabanas será clave en el juicio, dado que una de las estrategias de las defensas se centrará en señalar que, si se hubiera cometido algún delito este no sería consumado al no contar el grupo con la infraestructura y medios necesarios para ello.

El fiscal cree que sí navegaba

El fiscal antidroga, Pablo Varela, sostiene (y así lo intentará probar en el juicio) que la lancha estaba operativa y navegaba. Cree que solo lo impidió el abordamiento del "Coral 1" antes de que se hiciera a la mar la planeadora y la detención de los presuntos integrantes de la organización en tierra a lo largo de aquella mañana de Reyes de 2015.

De hecho, el fiscal ve muy significativo que el "notario" de Salazar en Arousa, Holguín, tras comprobar que supuestamente la embarcación aún no estaba terminada, como él mismo declaró, tras visitar la nave de Cabana de Bergantiños en la que estaba la lancha; permaneció igualmente en Vilagarcía en contacto con la rama gallega que les iba a facilitar la embarcación. Es más, el representantes del Ministerio Público puso fin a su interrogatorio después de que el acusado le reconoció que, pese a que los gallegos le dijeron que la lancha no estaba lista, él continuó en la comarca de Arousa.