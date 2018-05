La sucesora

El BNG acaba de abrir con una cena multitudinaria su campaña electoral en un clima de euforia contenida. Esa mayoría absoluta que tanto ansían, sigue pareciendo tarea casi imposible. Pero ahora ya saben bien que basta con su actual supremacía para hacer de su capa un sayo, sin tener que compartir con nadie los despachos del poder local en Michelena 30.

El equipo de gobierno del BNG nunca ha estado más cómodo que durante esta legislatura que empieza a marchitarse, sin sufrir un solo revolcón sonado por parte de una oposición mayoritaria, pero fragmentada y desnortada; en suma, incapaz de incomodar de verdad a Lores.

Anabel Gulías ha dicho que el BNG tiene candidato, tiene equipo y tiene proyecto. El PP no puede decir lo mismo. Ahí está la diferencia. Ese vacío convierte al partido de Rajoy en su peor enemigo en Pontevedra.

Junto a Demetrio Gómez, ha tenido Anabel Gulías un papel protagonista en esa cena exitosa y ha vuelto a atraer sobre sí misma el foco rutilante de la sucesión en la alcaldía. Además de organizar bien, dispuso de su minuto de gloria con una intervención medida, que también satisfizo a la militancia asistente. De modo que miel sobre hojuelas, no en vano la chica llegó hace tres años a esta ciudad para quedarse como número dos de Lores.

Anabel Gulías Torreiro, 36 años y licenciada en Ciencias Políticas (eso dice su currículum y tengamos la fiesta en paz), solo ha tenido un desliz en la preparación del famoso viaje a México, que solventó con bastante tiento. De concejala irrelevante de la oposición municipal en Forcarei, a número dos de Lores en Pontevedra, el salto ha sido considerable y no ha tenido otro remedio que realizar un fulgurante aprendizaje en estos tres años. De momento, nada hace pensar que pueda dejar de ser otra vez la número dos de Lores en una candidatura electoral donde no se vislumbran muchos cambios. Esa repetición sería significativa porque nadie ha conseguido tal cosa nunca.

"Ese debate non existe hoxe no BNG" ha manifestado con rotundidad Anabel Gulías sobre la sucesión de Lores, como quien dice aparta de mí ese cáliz. Ella ha dicho bien, porque tal debate no llegará a producirse nunca. Lores y Mosquera tienen la palabra, tal y como ha ocurrido en todo lo concerniente a Pontevedra, siempre con la aquiescencia obligada del BNG. Ahí está El Meollo de la cuestión.